Parigi 2024 tennis, analisi tabellone doppio femminile: Errani/Paolini n°3, ma le insidie sono tante

Sara Errani solamente pochi anni fa probabilmente non si sarebbe mai aspettata di essere qui, nel 2024, a potersi godere una quinta partecipazione ai Giochi Olimpici. E invece la tenacia della classe ’87 ha ancora una volta avuto la meglio su tutto il resto, e non solo. A Parigi ci arriva, insieme a Jasmine Paolini, come testa di serie numero 3 del tabellone di doppio. Dopo aver trionfato nel WTA 1000 di Roma e fatto finale al Roland Garros. Con una compagna che è diventata n°5 al mondo in singolare e reduce da due finali Slam consecutive. Insomma, una coppia di talento e soprattutto affiatata da un anno a questa parte, quando hanno deciso di puntare alla qualificazione per Parigi. Per i risultati raggiunti e il ranking che si sono costruite, le due azzurre potrebbero essere considerate le prime favorite. Sono infatti n°4 della Race del 2024 e la seconda coppia in gara a Parigi è quella composta dalla cinesi Saisai Zheng e Xinyu Wang, attualmente 15esima in questa stagione. I Giochi, però, sono un torneo a parte con coppie che nascono sul momento o tornano insieme per l’occasione.

IL TABELLONE COMPLETO

Sara e Jasmine partono come teste di serie n°3 e all’esordio sono attese dalle neozelandesi Routliffe e Sun. Subito un ostacolo da non sottovalutare: la prima è tra le migliori giocatrici di doppio al mondo e la seconda è reduce da un torneo eccezionale in singolare a Wimbledon, mostrando anche un ottimo tocco. Le cose non si farebbero più facili negli eventuali round successivi: al secondo turno un potenziale match contro le padroni di casa Garcia/Parry, mentre nei quarti il cammino delle azzurre potrebbe incrociarsi con quello delle brasiliane Haddad Maia e Stefani, quest’ultima bronzo in doppio a Tokyo insieme a Laura Pigossi. La coppia italiana è finita nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Coco Gauff e Jessica Pegula, che sembrano le grandi favorite per approdare in semifinale (ma attenzione a Muchova/Noskova).

Nella parte bassa troviamo invece Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, un tandem un po’ improvvisato e che obiettivamente ha poche chances di arrivare fino in fondo. L’esordio è contro le spagnole Bucsa e Sorribes Tormo, n°8 del seeding. In questo quarto le americane Collins/Krawczyk, mentre le favorite di questa zona di tabellone sono Krejcikova/Siniakova. Le ceche, che insieme hanno vinto ben 7 tornei dello Slam, si sono separate lo scorso anno sul circuito, ma si ritrovano per andare a caccia di un altro oro dopo quello conquistato a Tokyo.