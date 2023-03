Parigi 2024, Putin e Xi Jinping in coro: “No alla politicizzazione nello sport. Plauso al Cio su ipotesi atleti neutrali”

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 prendono forma, ma la questione se far partecipare gli atleti della Russia ancora tiene e terrà banco anche in futuro in prossimità dei giochi. Nelle scorse ore si è svolto l’incontro fra il leader della Russia Vladimir Putin e il leader della Cina Xi Jinping per le questioni che riguardano la guerra, ma non solo. Fra i temi i due leader hanno discusso anche della politicizzazione nello sport, facendo un grosso plauso al Cio.

Questa la nota condivisa Putin e da Xi Jinping: “Le parti accolgono con favore le iniziative e le decisioni rilevanti del Comitato olimpico internazionale e del Consiglio olimpico dell’Asia (OCA), che sostengono congiuntamente i valori olimpici” – si legge nella dichiarazione congiunta riportata dal media statale russo Tass che continua– “Le parti si oppongono alla politicizzazione dello sport e sperano di utilizzare il ruolo unico della cultura fisica e dello sport per promuovere la solidarietà e la pace“.

Putin poi ha fatto un riferimento diretto ai paesi occidentali: “I paesi occidentali stanno cercando di usare lo sport per scopi sconvenienti come strumento di pressione. Il comitato esecutivo del Cio dovrebbe discutere la questione della partecipazione neutrale a Parigi 2024 la prossima settimana, nell’Executive Board che si svolgerà il 28 marzo. Il Comitato olimpico internazionale ha già indicato che dovrebbe essere esplorato “un percorso per la partecipazione degli atleti alle competizioni a condizioni rigorose“, ha detto poi Putin alla Tass.

E poi sulla collaborazione sportiva con l’Asia e la Cina Putin è stato chiaro: “La parte cinese sostiene l’iniziativa russa di ospitare il torneo multisportivo internazionale Games of the Future a Kazan nel 2024. Certo, stiamo aspettando una delegazione di atleti cinesi la prossima primavera a Kazan al primo torneo internazionale multi-sport Games of the Future in sport innovativi. “I legami sportivi bilaterali stanno acquisendo un significato speciale nelle attuali difficili condizioni politiche. Stiamo parlando di un’iniziativa molto promettente che attira i giovani, che potremmo promuovere insieme ai nostri amici cinesi“.