Parigi 2024, perquisizioni della Polizia francese nella sede del comitato organizzatore

Nella mattinata di martedì 20 giugno, la brigata finanziaria della polizia francese si è recata presso la sede dell’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024 per perquisirla. A riportarlo è RMC Sport, spiegando come le operazioni potrebbero proseguire per tutta la giornata. La testata francese informa inoltre che gli agenti stanno sequestrando svariati documenti ed esaminandone altri.

Secondo quanto riporta France Info, alla base della perquisizione vi è la denuncia da parte di dieci lavoratori che sarebbero stati impiegati nei cantieri per le opere in fase di realizzazione per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi2024 nei confronti di quattro società di costruzioni e otto società di relativi subappalti.