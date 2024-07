Parigi 2024: per calcio e rugby lunghe file già dai primi match olimpici

Esordio delle gare olimpiche con due giorni d’anticipo per il calcio e per il rugby ma in entrambi i casi, a Parigi, si stanno registrando file d’attesa lunghissime di spettatori, sia allo Stade de France per il rugby a 7, con la Francia di Antoine Dupont protagonista, sia al Parco dei Principi per Spagna-Uzbekistan (in serata, dalle 21, l’impianto parigino ospiterà anche Mali-Israele).

Lo hanno riferito alcuni spettatori testimoni sul posto. Secondo la versione dei volontari dell’organizzazione, invece, i cancelli non sono stati aperti con sufficiente anticipo, di fatto si sono create lunghe file per entrare nonostante il pubblico sugli spalti non sia numeroso.