Parigi 2024, Palmisano: “Ho avuto il covid, abbiamo dato il massimo”

“Purtroppo nei giorni scorsi ho contratto il Covid, sono sempre stata monitorata e isolata per non allarmare i miei compagni di squadra. Quindi sapevo che sarei andata incontro a quello che era successo già nella gara individuale, a una mancanza di forze. Oggi mi sentivo molto meglio del 1° agosto. nella prima parte mi sono anche sentita bene, poi ho pagato il conto nella seconda. Purtroppo questa Olimpiade è andata così, so di aver dato tutto”. Antonella Palmisano parla così ai microfoni Rai dopo il sesto posto nella staffetta mista di marcia insieme a Massimo Stano. Problemi alla caviglia, invece, per il suo compagno di squadra. “Nella prima frazione non avevo gran fastidio alla caviglia, ma avevo paura. Poi i fisioterapisti mi hanno detto di stare tranquillo, e ho spinto nella seconda frazione. Ho dato il massimo, come ci siamo detti con Antonella a inizio gara. Non possiamo rimproverarci nulla”, ha aggiunto Stano.

Sul format di gara: “Se ci arrivi in forma ti puoi divertire”, ha detto l’azzurra. Per Stano non è così: “Vero che fai squadra, ma mi rendo conto che quando gareggia l’altro sono impotente posso solo soffrire. Molto dipende dai giudici, è un terno al lotto. Non mi piace molto”.