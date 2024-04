Parigi 2024, Malagò: “Portabandiera? Dopo Tokyo volevamo premiare l’atletica, scelta di buon senso”

“I portabandiera? Come tutte le situazioni generazionali ci sono in alcuni sport atleti in campo maschile che come peso specifico sono di una categoria pesante e magari le donne in questa tornata lo sono un po’ meno. Esattamente l’opposto sta avvenendo per lo sci, in ottica Milano-Cortina. L’indicazione era di premiare uno sport che ha fatto il massimo, l’atletica ha vinto a Tokyo cinque medaglie d’oro e non aveva il portabandiera da Mennea a Seul 1988. Penso sia stata una scelta di buon senso”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante l’evento “Il Foglio a San Siro” in merito alla decisione di affidare a Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo il ruolo di alfieri della delegazione italiana alla cerimonia di apertura di Parigi2024.