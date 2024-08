Parigi 2024, Germani e Bertuzzi: “La medal race ci riempie di orgoglio. L’esperienza ci servirà per il futuro”

Una splendida medal race conclusa al secondo posto non basta a Jana Germani e Giorgia Bertuzzi per finire sul podio nella 49er FX delle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia azzurra chiude la rassegna a cinque cerchi al quinto posto, un piazzamento di prestigio. “Per noi si conclude una splendida esperienza – è il commento di Germani e Bertuzzi affidato a Sportvela –. In queste Olimpiadi abbiamo potuto vivere emozioni davvero intense e il risultato di oggi ci riempie di orgoglio. Tutto questo servirà per il futuro: abbiamo l’obiettivo di migliorarci sempre e questo è un gradino importante del nostro percorso di atlete. La dedica è per tutti quelli che in questi anni ci sono stati vicini: i nostri cari e tutti quelli che hanno permesso il nostro sviluppo tecnico. È grazie a loro che oggi siamo arrivate fino a qui”.

“Grande soddisfazione vedere Germani e Bertuzzi in top five nella regata Olimpica e grande soddisfazione anche vedere oggi come le due ragazze sanno portare la barca. Un esercizio tecnico e di stile notevole”, ha detto il direttore tecnico della vela azzurra Michele Marchesini. “Brave loro e bravo il tecnico Gianfranco Sibello. Lo skiff italiano è ritornato alle Olimpiadi dopo Rio 2016 e riparte esattamente dal quinto posto di Giulia Conti e Francesca Clapcich. Domani condizioni diverse, giornata focale con l’inizio del catamarano misto, in acqua anche dinghy singoli e doppio misto e le Medal Series dei Windsurf. Le penalità in pit-lane? Sviste, non incidono per nulla”, aggiunge.