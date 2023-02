Parigi 2024, la Francia e altri 33 paesi scrivono al Cio: “Contrari alla presenza di atleti russi e bielorussi”

Ben 34 paesi, tra cui la Francia – che ospiterà i Giochi Olimpici 2024 – hanno chiesto al Cio di escludere gli atleti russi e bielorussi dalla manifestazione. “Abbiamo convenuto che la proposta del Cio sul ritorno alla competizione dei singoli atleti russi e bielorussi sollevi molte domande e preoccupazioni. Siamo perplessi in merito alla possibilità che gli atleti russi e bielorussi gareggino realmente come “neutrali” essendo finanziati dai loro stato. Non si tratta di discriminazione sulla base della nazionalità, ma il Cio deve affrontare tali preoccupazioni. Finché non sarà fatta chiarezza e forniti dettagli su un modello di neutralità praticabile, non condividiamo il permesso agli atleti e bielorussi di tornare alle competizioni“, si legge nella dichiarazione. Il Cio aveva reso noto che avrebbe esplorato l’opportunità di ammettere gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi purché competano come bandiera neutrale. Un’eventualità che non ha trovato d’accordo numerosi paesi, firmatari di una lettera condivisa.