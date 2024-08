Parigi 2024, Discovery+ festeggia numeri da record: oltre 215 milioni di spettatori in Europa

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state un successo in termini di ascolti per Warner Bros. Discovery, piattaforma digitale che ha condiviso i propri numeri durante i Giochi. “Grazie al recente lancio di Max in 25 mercati europei, in aggiunta a discovery+, Parigi 2024 segna la prima vera “Olimpiade dello streaming” in Europa, dato che un numero sempre più elevato di persone hanno guardato in streaming più contenuti olimpici per un tempo mai eguagliato in precedenza Warner Bros. Discovery ha registrato un’audience e un coinvolgimento record su tutte le piattaforme” si legge.

Gli spettatori che in Europa hanno guardato i contenuti delle Olimpiadi sulle piattaforme di Warner Bros sono oltre 215 milioni, più del 23% rispetto ai Giochi di Tokyo 2020. Incremento significativo anche per quanto riguarda i minuti trasmessi in streaming, pari a oltre 7 miliardi (sei volte di più rispetto a Tokyo).

Il picco assoluto in Europa è stato registrato in occasione della giornata di domenica 4 agosto con 600 milioni di minuti in un solo giorno visualizzati in streaming dagli abbonati Max e discovery+. Merito soprattutto della finale dei 100 metri di atletica e della finale per l’oro nel tennis tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, ma anche la gara femminile di ciclismo su strada e la giornata conclusiva delle gare del nuoto. Boom anche di nuovi abbonati in streaming: superati quelli di tutta l’edizione di Tokyo 2020 dopo soltanto quattro giorni di gara. La piattaforma ha infine registrato il record di nuovi abbonati in streaming in un solo giorno in Europa (sabato 27 luglio).