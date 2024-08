Parigi 2024, calcio maschile: Francia batte Egitto ai supplementari, finale con la Spagna

La Francia padrona di casa vola in finale del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I blues battono in rimonta per 3-1, passando per i supplementari, un sorprendente Egitto che si era portato in vantaggio al 62′ con Saber. A certificare la vittoria della selezione di Henry ci hanno pensato Mateta con una doppietta e Olise nel secondo tempo supplementare. L’Egitto, pur giocando i supplementari in inferiorità numerica, hanno lottato fino alla fine con caparbietà e coraggio e potranno comunque giocarsi la medaglia di bronzo. La Francia invece troverà di fronte a sé la Spagna, reduce dal 2-1 al Marocco.

Nel primo tempo subito ritmi altissimi, la Francia gestisce il pallone ma l’Egitto con coraggio si riversa nella metà campo francese in contropiede. I più pericolosi sono stati Olise e Badé, il primo con un tiro a giro finito di un soffio a lato, il secondo con un colpo di testa che centra il palo e fa prendere un grosso spavento all’Egitto.

Nel secondo tempo invece l’Egitto parte con convinzione e attacca una Francia non impeccabile: dopo un tentativo di Lacazette, gli egiziani ripartono velocemente e pescano Saber a ridosso dell’area di rigore. L’esterno prova un primo tiro che viene murato, ma sul secondo trova la rete del vantaggio al minuto 62. La Francia ha uno scossone e a salvare i nordafricani ci pensa il portiere Amza Aala, con due interventi miracolosi nel giro di due minuti. La Francia assedia l’area egiziana e trova un doppio palo con i colpi di testa di Lacazette e Badé. All’83’ finalmente i blues trovano il pari: Olise dribbla due avversari e serve Mateta con una palla illuminante in verticale, l’ex Crystal Palace non sbaglia e trafigge Amza. Nel finale grandi polemiche e lungo on field review per un presunto rigore per la Francia, il quale poi non viene assegnato.

La sfida contro ogni pronostico va ai supplementari e subito l’Egitto fa un grande assist alla Francia di Henry: fallo di Fayed già ammonito ed espulsione. Gli egiziani in dieci uomini soffrono parecchio nei primi minuti e subiscono l’assedio della Francia. Al 99′ la sblocca sempre lui: Mateta, su assist di Sildillia, incorna a rete battendo Amza e porta in vantaggio i blues. Qualche minuto dopo la Francia prova a chiudere la pratica con Lacazette ma Zayed si immola ed evita il peggio. Zizo a fine primo tempo supplementare sfiora il pari su punizione, ma, nel secondo tempo supplementare, a chiuderla è Olise, che di mancino buca Amza e manda di fatto i suoi in finale.