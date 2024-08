Masters 1000 Montreal 2024, programma e orari martedì 6 agosto con Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 6 agosto del Masters 1000 di Montreal 2024. La pioggia rallenta il tabellone di qualificazione e per questo motivo si giocheranno diversi match del draw cadetto. Esordio, invece, al primo turno del main draw per l’azzurro Lorenzo Sonego contro l’olandese Griekspoor in apertura sul Court Rogers. Si rivede Jannik Sinner, in coppia con Jack Draper nel tabellone di doppio, in campo anche Bolelli/Vavassori. Di seguito il programma completo con orari italiani.

COURT CENTRAL

Ore 17.00 – Galarneau vs Hijikata (prosecuzione da 6-2 4-6, qualificazioni)

Non prima delle 18.30 – Michelsen vs Nishikori

A seguire – Etcheverry vs Jarry

Non prima dell’1.00 – Rune vs Raonic

A seguire – Tiafoe vs Tabilo

COURT ROGERS

Ore 17.00 – Sonego vs Griekspoor

A seguire – Nakashima vs Harris (prosecuzione da 6-4 1-0, qualificazioni)

Non prima delle 21.00 – doppio

Non prima delle 22.00 – Diallo vs Khachanov

Non prima dell’1.00 – Marozsan vs Carreno-Busta

A seguire – doppio

COURT 5

Ore 17.00 – Kokkinakis vs Bautista-Agut (qualificazioni)

A seguire – McDonald vs Duckworth (prosecuzione da 7-6 6-6, qualificazioni)

Non prima delle 20.00 – Pospisil/Shapovalov vs Bolelli/Vavassori

A seguire – Borges vs Kecmanovic

COURT 9

Ore 17.00 – Mensik vs Coric (qualificazioni)

Non prima delle 18.30 – Doppio

A seguire – Draper/Sinner vs Gille/Vliegen

Non prima delle 20.30 – Doppio

COURT 6

Ore 17.00 – Cazaux vs Daniel

Non prima delle 18.30 – Doppio