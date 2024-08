Parigi 2024, azzurre promosse nell’inseguimento a squadre: col quarto posto è sfida alla Nuova Zelanda

Il quartetto azzurro femminile chiude al quarto posto le qualificazioni dell’inseguimento a squadre e può continuare a sognare la finale per l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Domani Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini dovranno vedersela contro la Nuova Zelanda che oggi ha fatto segnare il miglior tempo in 4:04.679, non lontano dal record del mondo di Tokyo 2020 siglato dalla Germania, l’esclusa eccellente della top 4. Davanti all’Italia (campione del mondo nel 2022 su questo velodromo), che ha chiuso in 4:07.579, ci sono Gran Bretagna (4:06.710) e Stati Uniti (4:05.238), protagoniste dell’altra ‘semifinale’ con in palio il pass per l’ultimo atto. Per la Germania un deludente 4:08.313. Per le campionesse olimpiche in carica si apre quindi la sfida al Canada (8°, 4:12.205) con l’obiettivo di continuare a sperare nel bronzo. L’altro confronto di domani vedrà protagoniste la sesta e la settima classificata, Australia (4:08.612) e Francia (4:08.797). Eliminate invece Irlanda (4:12.447) e Giappone (4:13.81). I tempi delle due sconfitte delle prime due sfide (1° contro 4°, 2° contro 3°), uniti a quelli degli altri confronti (5° contro 8°, 6° contro 7°), saranno utilizzati per definire la finale per il bronzo.

“Sarà una gara dura domani, andiamo a dormire con la serenità di aver lavorato bene con il sogno di portare a casa il miglior risultato possibile. Ci metteremo cuore e anima per cercare di prendere questa medaglia. Abbiamo rotto il ghiaccio, noi ci crediamo”, ha detto a RaiSport l’azzurra Letizia Paternoster. “L’importante era entrare nelle prime quattro, la Nuova Zelanda ha fatto un grandissimo tempo, 3″ da recuperare non sono pochi ma ora gambe e cuore”, ha aggiunto Vittoria Guazzini. “È tutto l’anno che ci stiamo preparando per questo obiettivo. Proviamo a sognare”, ha concluso Chiara Consonni.