Parigi 2024 atletica, Tamberi: “Come sto? stamattina ancora febbre, il rene fa meno male”

Gianmarco Tamberi mantiene la promessa e nonostante una condizione di certo non ottimale partirà oggi per Parigi. L’oro olimpico di Tokyo vuole a tutti i costi difendere il titolo conquistato tre anni fa nonostante l’ultimo problema di salute e partirà in mattinata da Formia (Lt) per raggiungere in giornata la capitale francese, dove le sue condizioni verranno ulteriormente monitorate. Monitorazione in corso anche per Marcell Jacobs: lo sprinter azzurro, quinto ieri nella finale dei 100, ha accusato un problema al bicipite femorale sinistro che lo tiene in ansia in vista della staffetta 4×100.

Adesso è ufficiale: il portabandiera azzurro Gianmarco Tamberi è partito da Fiumicino e sta raggiungendo Parigi. Il campione olimpico di Tokyo è decollato intorno alle ore 16.30 con un volo di linea Ita Airways, poco prima di salire a bordo ha concesso alcuni selfie ai pochi che lo hanno riconosciuto nonostante la mascherina. Tamberi ha anche postato una foto in merito, con le mani giunte in preghiera come emoji.

Atterato a Parigi, il portabandiera parla delle sue condizioni: “Come sto? Stavo meglio qualche giorno fa. Stamattina mi sono svegliato che avevo 38 di febbre, adesso con la cura farmacologica sembra che sta scendendo. Il rene non mi fa più male come due giorni fa, quando ho sentito una fitta veramente lancinante, anche se ho ancora un po’ di fastidio. Speriamo bene”. “Ringrazio tutti quanti per il sostegno e l’affetto ricevuto sui social in questi giorni – ha aggiunto – E’ andato oltre le aspettative, farò di tutto per meritarmelo”.