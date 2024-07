Parigi 2024, il ministro Abodi suona la carica: “Azzurri, facciamoci onore”

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, ha parlato delle Olimpiadi di Parigi 2024 a margine del Forum Unesco Change The Game Sport: “A due giorni dall’inizio dei Giochi, il mio titolo è “facciamoci onore”, una sintesi dei sentimenti con cui gli atleti vestono la maglia azzurra. Vale sempre, ma qui di più visto il significato profondo di queste Olimpiadi, specialmente per il momento. Il mio auspicio è che i messaggi universali in partenza da Parigi vadano in questa direzione. Ai nostri atleti non chiediamo la vittoria, ma l’onore e di dare il massimo“.

Abodi ha poi aggiunto: “Ovviamente ci sono delle aspettative, ma quella che conta di più è comportarsi in maniera adeguata e sono sicuro che sarà così“. Infine, sulla cerimonia di apertura in cui l’Italia condividerà il barcone con Israele: “Sarà un piacere stare sulla stessa imbarcazione, abbiamo totale fiducia nel sistema di sicurezza francese. Concordo con Macron sul fatto che la delegazione debba poter sfilare con la propria bandiera. Non bisogna inserire ulteriori motivi di confusione: dobbiamo cercare di respingere questi tentativi“.