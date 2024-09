Paralimpiadi Parigi 2024, tennistavolo: Ragazzini bronzo in classe 3

Altra medaglia di bronzo nel tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Carlotta Ragazzini, dopo la sconfitta in semifinale del singolare di classe 3 (WS3) per 3-1 contro la coreana Yoon Jiyu, sale automaticamente sul terzo gradino del podio, visto che non è prevista una finalina per il bronzo, assegnato a entrambe le semifinaliste perdenti. Si tratta dello stesso metallo già ottenuto da Federico Falco, ma l’Italia ha altre due frecce al proprio arco quest’oggi e si lotterà per oro e argento, visto che Matteo Parenzan in classe 6 alle ore 17 contro il thailandese Rungroj Thainiyom e Giada Rossi in classe 1-2 alle ore 18 contro la cinese Liu Jing sono impegnati entrambi nelle finalissime di categoria.

“Sono soddisfatta di come ho giocato, lei è veramente forte, ma sono contenta di come l’ho affrontata. Sono alle miei prime Paralimpiadi e questa semifinale era la partita più importante della mia carriera. Sono felicissima per questo bronzo. In campo rispetto alle altre volte avevo le idee più chiare su ciò che dovevo fare. Bisognava non farla giocare comoda sul rovescio, che è il suo colpo migliore, e variare molto. Nel secondo parziale ho annullato tre set-point, e al quarto ho un po’ forzato il servizio e purtroppo l’ho sbagliato. Nella terza frazione lei non era tranquilla e io ho continuato a insistere sul mio gioco ed è andata bene. Nella quarta Yoon ha stretto i denti e io ho commesso qualche errore di troppo. Va bene così. Ripartiamo da questo grande risultato per guardare avanti con fiducia”, ha commentato l’azzurra ai canali ufficiali del CIP.