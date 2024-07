Olimpiadi Parigi 2024, Carlo Silipo: “Setterosa è pronto, la squadra c’è”

La nazionale femminile di pallanuoto è partita questa mattina da Fiumicino alla volta delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell’occasione sono arrivate le parole del commissario tecnico delle Azzurre, Carlo Silipo, che traccia un bilancio e le aspettative per un gruppo che ha strappato il pass per i Giochi in extremis. Decisivo infatti è stato il successo nella finale per il settimo posto dei Mondiali di Doha, ottenuto grazie al 18-12 ai danni del Canada. “E’ stato un pass sofferto, ma meritato – spiega Silipo – Siamo consapevoli di aver fatto un’ottima preparazione e che la squadra c’è, come dimostrano il bronzo europeo nel 2022 e quello mondiale nel 2023. Siamo pronti, non vediamo l’ora di scendere in vasca.”

Le Azzurre giocheranno la prima partita lunedì 29 luglio, proprio contro le padrone di casa della Francia: “Non sarà facile, ma il nostro obiettivo ora deve essere quello di partire subito bene contro le francesi e cercheremo di preparare la partita al meglio. Per il resto cercheremo di ragionare incontro dopo incontro.” Spazio anche per un appello ai tifosi: “Abbiamo bisogno del supporto di tutti, sia di quelli che ci seguiranno davanti alla televisione che di chi vorrà venire a Parigi a supportarci.” Dopo la Francia, il Setterosa scenderà di nuovo in acqua mercoledì 31 con gli Stati Uniti, venerdì 2 agosto con la Grecia e domenica 4 con la Spagna.