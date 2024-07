Olimpiadi Parigi 2024, arrampicata sportiva: calendario, programma, orari e tv di tutte le gare

Il calendario e il programma di tutte le gare di arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’esordio nell’edizione di Tokyo, gli scalatori tornano a far sul serio nella capitale francese dal 5 al 10 agosto. A differenza di tre anni fa, ci saranno in palio due medaglie per gli uomini e due per le donne: infatti questa volta lo ‘speed’ godrà di una classifica a parte, mentre resteranno accorpati il ‘bouldering’ e il ‘lead’. Per l’Italia grandi speranze riposte in Matteo Zurloni, campione del mondo in carica nello ‘speed’.

OLIMPIADI IN TV – Gli appassionati potranno seguire l’arrampicata e tutti gli altri sport in chiaro e in streaming sui canali Rai oppure su Discovery+, dove ci saranno a disposizione degli abbonati ben dieci canali.

IL CALENDARIO DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA (In grassetto le gare che assegnano le medaglie)

LUNEDÌ 5 AGOSTO

Ore 10:00 – Boulder & Lead maschile semifinali

Ore 13:00 – Speed femminile qualificazioni

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Ore 10:00 – Boulder & Lead femminile semifinali

Ore 13:00 – Speed maschile qualificazioni

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Ore 10:00 – Boulder & Lead maschile semifinali

Ore 12:28 – Speed femminile quarti di finale

Ore 12:46 – Speed femminile semifinali

Ore 12:55 – Speed femminile FINALE

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

Ore 10:00 – Boulder & Lead femminile semifinali

Ore 12:28 – Speed maschile quarti di finale

Ore 12:46 – Speed maschile semifinali

Ore 12:55 – Speed maschile FINALE

VENERDÌ 8 AGOSTO

Ore 10:15 – Boulder & Lead maschile FINALE

SABATO 9 AGOSTO

Ore 10:15 – Boulder & Lead femminile FINALE