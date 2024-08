Comincia l’atletica in pista, la scherma vuole gioire ancora: la presentazione del day 7

L’Italia delle Olimpiadi si affaccia a venerdì 2 agosto dopo un primo del mese dalle mille emozioni. La delusione della marcia si è trasformata in gioia incontenibile per kayak e judo, passando dall’argento bello ma amaro del fioretto. Si entra sempre più nel vivo dei Giochi di Parigi, dove sono pronte a partire le gare di atletica allo Stade de France. Non è ancora tempo di medaglie per gli azzurri (l’unica finale prevista è la 10.000 metri maschile), ma sono tante le batterie e le qualificazioni a rappresentanza italiana. In mattinata Zaynab Dosso si giocherà la qualificazione nei 100 metri donne, mentre nel pomeriggio fari puntati sul lancio del peso, dove Leonardo Fabbri darà un’assaggio di quello che potremo vedere nei prossimi giorni. Gli appuntamenti sono tantissimi: dalla 4×400 mista alle lunghe distanze, passando per il lancio del disco.

NUOTO – In mattinata le batterie, con Quadarella negli 800 e la 4×100 stile libero maschile in risalto; in serata le finali, dove l’Italia proverà ad agguantare un’altra medaglia nella 50 stile con Leonardo Deplano e nei 200 misti con Alberto Razzetti.

SCHERMA – Le delusioni in singolare sono acqua passata. La scherma italiana a squadre vuole riprendersi ciò che è mancato nei primi giorni, e dopo due medaglie al femminile cerca la prima (a squadre) anche tra gli uomini. Tocca alla spada maschile, che scenderà in campo fin dall’ora di pranzo per i quarti con la Repubblica Ceca: in pedana pronti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini.

TENNIS – A una settimana e poco più dal forfait di Jannik Sinner, l’Italia fa la voce grossa e si prende ben due semifinali. Jasmine Paolini e Sara Errani saranno in campo fin da mezzogiorno contro le ceche Noskova e Muchova, per agguantare una storica finale. Alle 19 toccherà a Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic, in un remake dell’incontro di un mese fa a Wimbledon, stavolta su terra. Da chiarire le condizioni fisiche del serbo, uscito dolorante dalla sfida con Tsitsipas, ma ugualmente pericolo numero uno del tabellone maschile.

Il programma della giornata è davvero vasto. Giovanni De Gennaro sarà di nuovo in gara nel kayak cross time trial, come sarà di nuovo protagonista il judo con la categoria 78 kg femminile, dove gareggerà l’azzurra Asya Tavano. In mattinata anche il canottaggio maschile 2 di coppia pesi leggeri, dove a rappresentare l’Italia ci saranno Gabriel Soares e Stefano Oppo. Fin dalle 9:30 gli azzurri del tiro con l’arco saranno in gara nel tabellone misto a squadre, dove esordiranno contro i padroni di casa della Francia. Senza dimenticare la vela, il cui programma è stravolto di continuo per il tempo, e la bmx, con Pietro Bertagnoli in gara nella Racing Race.