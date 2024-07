Ciclismo, Tadej Pogacar rinuncia alle Olimpiadi di Parigi 2024

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, Tadej Pogacar ha preso la sua decisione. Il campione sloveno, che pochi giorni fa ha vinto il Tour de France – riuscendo in un epico bis dopo il Giro d’Italia -, ha reso noto che non prenderà parte all’appuntamento olimpico. A confermarlo è stata l’agenzia slovena STA, mentre il manager del corridore dell’UAE Team Emirates, Alex Carera, ha rivelato ad ‘AS‘ che alla base di questa rinuncia c’è la stanchezza accumulata negli ultimi mesi.

Una motivazione assolutamente plausibile, che però sembra non essere l’unica. Si vocifera infatti che Pogacar – bronzo a Tokyo 2020 – abbia deciso di saltare l’appuntamento anche per una sorta di ripicca dopo che la federazione ciclistica slovena (da lui stesso criticata di recente) non aveva convocato la sua compagna, Urska Zigart. Fatto sta che Tadej tornerà a correre a settembre in Canada, mentre il suo posto a Parigi 2024 verrà preso da Domen Novak.

Men’s Cycling Team Selector Unveils Names for Paris Olympics. Unfortunately, Tadej Pogačar will not be among them. He will be replaced by national team colleague Domen Novak. We wish Domen all the best and success.

Once again Tadej, congratulations for Tour de France win! pic.twitter.com/wOEByGzvEC

— Team Slovenia (@TeamSlovenia) July 22, 2024