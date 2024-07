Calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024: le date, gli stadi e i convocati delle squadre

Culla dei talenti di domani e palcoscenico di veterani. Affascinante e imprevedibile, al punto che negli ultimi trent’anni tra i vincitori si segnalano Nigeria, Camerun e Messico. Il torneo olimpico di calcio a Parigi 2024 non avrà Leo Messi e Kylian Mbappè come sognavano i Ct di Argentina e Francia, Javier Mascherano e Thierry Henry, ma mantiene comunque il suo fascino. La curiosità è grande, soprattutto per vedere all’opera i più giovani. Le date sono sostanzialmente le stesse, cambiano solo il via e la finale. Il torneo maschile inizierà il 24 luglio e si chiuderà il 9 agosto, mentre quello femminile avrà lo start il 25 luglio con l’ultimo atto in programma per il 10 agosto. Saranno sette le città designate ad ospitare le partite: Marsiglia (Velodrome), Lione (Parc OL), Parigi (Parc des Princes), Bordeaux (Matmut Atlantique), Nizza (Allianz Riviera), Nantes (Stade de la Beaujoire).

Tra le due competizioni, cambiano anche le regole relative alla composizione delle squadre. Non ci sono limiti al femminile, mentre al maschile i Ct ogni squadra deve essere composta da giocatori nati dal 1° gennaio 2001, con l’eccezione di tre calciatori fuori quota, per un totale di 18 atleti. Inoltre, non essendo le Olimpiadi inserite nel circuito Fifa, le squadre non sono obbligate a lasciare i calciatori a disposizione dei propri Ct. Ad esempio, il Real Madrid ha fatto sapere di non voler liberare Kylian Mbappè, mentre la Juventus ha fatto lo stesso con Kephrem Thuram. Al maschile la grande favorita è la Francia, che può schierare giocatori del calibro di Lacazette, Cherki e Kalimuendo. Ma anche l’Argentina può dire la sua con Geronimo Rulli tra i pali, il veterano Nicolas Otamendi in difesa e il fiorentino Lucas Beltran in attacco. Senza dimenticare la Spagna e altre sorprese (occhio a Giappone ed Egitto). Al femminile la grande favorita rimane la nazionale statunitense che ha vinto quattro edizioni su sette del torneo olimpico. Più indietro nei pronostici Francia, Spagna e Germania.

LE DATE

Torneo olimpico di calcio maschile:

Fase a gironi: 24-30 luglio

Quarti di finale: 2 agosto

Semifinale: 5 agosto

Finale bronzo: 8 agosto

Finale oro: 9 agosto

Torneo olimpico di calcio femminile:

Fase a gironi: 25-31 luglio

Quarti di finale: 3 agosto

Semifinale: 6 agosto

Finale bronzo: 9 agosto

Finale oro: 10 agosto

CONVOCATI

TORNEO MASCHILE:

FRANCIA

Obed Nkambadio (Paris FC)

Castello Lukeba (Leipzig)

Adrien Truffert (Rennes)

Loïc Badé* (Sevilla)

Kiliann Sildillia (Freiburg)

Manu Koné (Borussia Mönchengladbach)

Michael Olise (Crystal Palace)

Maghnes Akliouche (Monaco)

Arnaud Kalimuendo (Rennes)

Alexandre Lacazette (Lyon)

Désiré Doué (Rennes)

Enzo Millot (Stuttgart)

Joris Chotard (Montpellier)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Bradley Locko (Brest)

Guillaume Restes (Toulouse)

Soungoutou Magassa (Monaco)

Rayan Cherki (Lyon)

GUINEA

Soumaïla Sylla (Reims)

Naby Oularé (Boluspor)

Bangaly Cissé (Kaloum)

Mohamed Soumah (Gent)

Rayane Doucouré (Red Star)

Amadou Diawara (Anderlecht)

Aliou Baldé (Nice)

Naby Keïta (Werder Bremen)

Henry Camara (Atalanta)

Ilaix Moriba (Getafe)

Ousmane Camara (Annecy)

Algassime Bah (Olympiacos)

Madiou Keita (Auxerre)

Amadou Diallo (Rennes)

Issiaga Camara (Nice)

Mory Keita (Sangarédi)

Abdoulaye Touré (Le Havre)

Sékou Tidiany Bangoura (Tuzlaspor)

NUOVA ZELANDA

Alex Paulsen (Wellington Phoenix)

Michael Boxall (Minnesota United)

Sam Sutton (Wellington Phoenix)

Tyler Bindon (Reading)

Finn Surman (Wellington Phoenix)

Joe Bell (Viking)

Matthew Garbett (NAC Breda)

Ben Old (Wellington Phoenix)

Ben Waine (Plymouth Argyle)

Sarpreet Singh (Hansa Rostock)

Jesse Randall (Wellington Olympic)

Kees Sims (GAIS)

Lukas Kelly-Heald (Wellington Phoenix)

Jay Herdman (Vancouver Whitecaps)

Matthew Sheridan (Wellington Phoenix)

Fin Conchie 1(Wellington Phoenix)

Riley Bidois (Loudoun United)

Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

STATI UNITI

Patrick Schulte (Columbus Crew)

Nathan Harriel (Philadelphia Union)

Walker Zimmerman (Nashville SC)

Maximilian Dietz (Greuther Fürth)

John Tolkin (New York Red Bulls)

Gianluca Busio (Venezia)

Kevin Paredes (Wolfsburg)

Tanner Tessmann (Venezia)

Griffin Yow (Westerlo)

Taylor Booth (Utrecht)

Paxten Aaronson (Vitesse)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Duncan McGuire (Orlando City)

Djordje Mihailovic (Colorado Rapids)

Benjamin Cremaschi (Inter Miami)

Jack McGlynn (Philadelphia Union)

Caleb Wiley (Atlanta United)

Gabriel Slonina (Eupen)

ARGENTINA

Gerónimo Rulli (Ajax)

Marco Di Cesare (Racing)

Julio Soler (Lanus)

Joaquín García (Vélez Sarsfield)

Ezequiel Fernández (Boca Juniors)

Bruno Amione (Santos Laguna)

Kevin Zenón (Boca Juniors)

Cristian Medina (Boca Juniors)

Julián Álvarez (Manchester City)

Thiago Almada (Atlanta United)

Claudio Echeverri (River Plate)

Leandro Brey (Boca Juniors)

Gonzalo Luján (San Lorenzo)

Santiago Hezze (Olympiacos)

Luciano Gondou (Argentinos Juniors)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Giuliano Simeone (Alavés)

Lucas Beltrán (Fiorentina)

IRAQ

Hussein Hassan (Al-Karkh)

Josef Al-Imam (BK Olympic)

Hussein Ali (Heerenveen)

Saad Natiq (Al-Quwa Al-Jawiya)

Ahmed Maknzi (Erbil)

Zaid Tahseen (Al-Talaba)

Ali Jasim (Al-Quwa Al-Jawiya)

Ibrahim Bayesh (Al-Quwa Al-Jawiya)

Hussein Abdullah (Al-Talaba)

Youssef Amyn (Eintracht Braunschweig)

Muntadher Mohammed (Mes Rafsanjan)

Kumel Al-Rekabe (Naft Al-Basra)

Karrar Saad (Al-Talaba)

Karrar Mohammed (Al-Talaba)

Nihad Mohammed (Al-Talaba)

Muntadher Abdul-Amir (Al-Zawraa)

Mustafa Saadoon (Al-Quwa Al-Jawiya)

Aymen Hussein (Al-Quwa Al-Jawiya)

MAROCCO

Munir Mohamedi (Al-Wehda)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Akram Nakach (Union de Touarga)

Mehdi Boukamir (Charleroi)

Adil Tahif (Berkane)

Benjamin Bouchouari (Saint-Étienne)

Eliesse Ben Seghir (Monaco)

Bilal El Khannous (Genk)

Soufiane Rahimi (Al-Ain)

Ilias Akhomach (Villarreal)

Zakaria El Ouahdi (Genk)

Rachid Ghanimi (FUS Rabat)

Yassine Kechta (Le Havre)

Oussama Targhalline (Le Havre)

El Mehdi Maouhoub (Raja Casablanca)

Abde Ezzalzouli (Real Betis)

Oussama El Azzouzi (Bologna)

Amir Richardson (Reims)

UCRAINA

Heorhiy Yermakov (Oleksandriya)

Illya Krupskyi (Vorskla Poltava)

Oleksandr Martynyuk (Oleksandriya)

Maksym Talovyerov (Austria LASK)

Valentyn Rubchynskyi (Dnipro-1)

Oleksiy Sych (Rukh Lviv)

Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk)

Mykola Mykhaylenko (Dynamo Kyiv)

Ihor Krasnopir (Rukh Lviv)

Maksym Braharu (Dynamo Kyiv)

Maksym Khlan (Lechia Gdańsk)

Kiril Fesyun (Shakhtar Donetsk)

Volodymyr Salyuk (Chornomorets Odesa)

Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

Vladyslav Veleten (Kolos Kovalivka)

Arseniy Batahov (Zorya Luhansk)

Oleh Fedor (Rukh Lviv)

Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk)

REPUBBLICA DOMINICANA

Xavier Valdez (Houston Dynamo)

Francisco Marizán (Volendam)

Junior Firpo (Leeds United)

Edgar Pujol (Real Madrid)

Luiyi de Lucas (AEL Limassol)

Heinz Mörschel (Újpest)

Oscar Ureña (Leganés)

Ángel Montes de Oca (Cibao)

Rafael Núñez (Elche)

Edison Azcona (Las Vegas Lights)

Peter González (Valencia)

Joao Urbáez (Leganés)

Enrique Bösl (Ingolstadt)

Omar de la Cruz (Peña Deportiva)

Fabian Messina (FSV Frankfurt)

Nelson Lemaire (Union SG)

José de León (Alavés)

Nowend Lorenzo (Osasuna)

EGITTO

Hamza Alaa (Al-Ahly)

Omar Fayed (Novi Pazar)

Ahmed Atef (ZED FC)

Ahmed Eid (Al-Masry)

Hossam Abdelmaguid (Zamalek)

Mohamed Shehata (Zamalek)

Mahmoud Saber (Pyramids)

Ziad Kamal (Zamalek)

Osama Faisal (Bank of Egypt)

Ibrahim Adel (Pyramids)

Mostafa Saad (ZED FC)

Ahmed Nabil (Al-Ahly)

Karim El Debes (Al-Ahly)

Ahmed Sayed (Zamalek)

Mohamed Tarek (Al-Masry)

Ali El Gabry (Ceramica Cleopatra)

Mohamed Elneny (Arsenal)

Bilal Mazhar (Panathinaikos)

SPAGNA

Arnau Tenas (Paris Saint-Germain)

Marc Pubill (Almería)

Juan Miranda (Real Betis)

Eric García (Girona)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Pablo Barrios (Atlético Madrid)

Diego López (Valencia)

Beñat Turrientes (Real Sociedad)

Abel Ruiz (Braga)

Álex Baena (Villarreal)

Fermín López (Barcelona)

Jon Pacheco (Real Sociedad)

Joan García (Espanyol)

Aimar Oroz (Osasuna)

Miguel Gutiérrez (Girona)

Adrián Bernabé (Parma)

Sergio Gómez (Manchester City)

Samu Omorodion (Alavés)

UZBEKISTAN

Abduvohid Nematov (Nasaf)

Saidazamat Mirsaidov (Olympic Tashkent)

Abdukodir Khusanov (Lens)

Husniddin Aliqulov (Çaykur Rizespor)

Mukhammadkodir Khamraliev (Pakhtakor)

Ibrokhimkhalil Yuldoshev (Kairat)

Abbosbek Fayzullaev (CSKA Moscow)

Ruslanbek Jiyanov (Navbahor Namangan)

Khusayin Norchaev (Neftchi Fergana)

Jasurbek Jaloliddinov (Neftchi Fergana)

Oston Urunov (Persepolis)

Vladimir Nazarov (Pakhtakor)

Zafarmurod Abdurakhmatov (Nasaf)

Eldor Shomurodov (Roma)

Umarali Rakhmonaliev (Rubin Kazan)

Asadbek Rakhimjonov (Olympic Tashkent)

Diyor Kholmatov (Pakhtakor)

Abdurauf Buriev (Tashkent)

ISRAELE

Omer Nir’on (Maccabi Netanya)

Ilay Feingold (Maccabi Haifa)

Sean Goldberg (Maccabi Haifa)

Stav Lemkin (Shakhtar Donetsk)

Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv)

Omri Gandelman (Gent)

Osher Davida (Maccabi Tel Aviv)

Ethan Azoulay (Maccabi Netanya)

Dor Turgeman (Maccabi Tel Aviv)

Oscar Gloukh (Red Bull Salzburg)

Liel Abada (Charlotte FC)

Noam Ben Harush (Hapoel Haifa)

Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv)

Ayano Preda (Hapoel Jerusalem)

Adi Yona (Beitar Jerusalem)

Or Israelov (Hapoel Tel Aviv)

Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv)

Niv Eliasi (Hapoel Be’er Sheva)

GIAPPONE

Leo Kokubo (Benfica)

Riku Handa (Gamba Osaka)

Ryuya Nishio (Cerezo Osaka)

Hiroki Sekine (Kashiwa Reysol)

Seiji Kimura (Sagan Tosu)

Sota Kawasaki (Kyoto Sanga)

Rihito Yamamoto (Sint-Truiden)

Joel Chima Fujita (Sint-Truiden)

Shota Fujio (Machida Zelvia)

Koki Saito (Sparta Rotterdam)

Mao Hosoya (Kashiwa Reysol)

Taishi Brandon (FC Tokyo)

Ryotaro Araki (FC Tokyo)

Shunsuke Mito (Sparta Rotterdam)

Kota Takai (Kawasaki Frontale)

Ayumu Ohata (Urawa Red Diamonds)

Yu Hirakawa (Machida Zelvia)

Kein Sato (Werder Bremen)

MALI

Lassine Diarra (Lyon)

Fodé Doucouré (Red Star)

Hamidou Diallo (Farense)

Mamadou Tounkara (Vitória de Guimarães)

Ibrahima Cissé (Schalke 04)

Coli Saco (Ancona)

Wilson Samaké (Rennes)

Boubacar Traoré (Wolverhampton Wanderers)

Cheickna Doumbia (Shabab Al-Ahli)

Salam Jiddou (ES Sétif)

Thiemoko Diarra (Châteauroux)

Issouf Sissokho (Bordeaux)

Brahima Diarra (Huddersfield Town)

Demba Diallo (Manisa)

Mohamed Cisset (Nittany Lions)

Oumar Coulibaly (Bamako)

Ahmed Diomandé (Ittifaq Marrakech)

Moussa Diakité (Cádiz)

PARAGUAY

Gatito Fernández (Botafogo)

Alan Núñez (Cerro Porteño)

Ronaldo Dejesús (Cerro Porteño)

Daniel Rivas (Nacional)

Gilberto Flores (Trinidense)

Marcos Gómez (Olimpia)

Marcelo Fernández (Libertad)

Diego Gómez (Inter Miami)

Kevin Parzajuk (Olimpia)

Wílder Viera (Cerro Porteño)

Enso González (Wolverhampton Wanderers)

Rodrigo Frutos (Olimpia)

Alexis Cantero (Guaraní)

Fernando Román (Guaraní)

Julio Enciso (Brighton)

Fabián Balbuena (Dynamo Moscow)

Diego González (Lazio)

Marcelo Pérez (Huracán)

TORNEO FEMMINILE

CANADA:

Kailen Sheridan (San Diego Wave)

Gabrielle Carle (Washington Spirit)

Kadeisha Buchanan (Chelsea)

Evelyne Viens (Roma)

Quinn (Seattle Reign)

Cloe Lacasse (Arsenal)

Julia Grosso (Juventus)

Jayde Riviere (Manchester United)

Jordyn Huitema (Seattle Reign)

Ashley Lawrence (Chelsea)

Adriana Leon (Aston Villa)

Jade Rose (Harvard Crimson)

Simi Awujo (USC Trojans)

Vanessa Gilles (Lyon)

Nichelle Prince (Kansas City)

ìJanine Beckie (Portland Thorns)

Jessie Fleming (Portland Thorns)

Sabrina D’Angelo (Arsenal)

COLOMBIA

Catalina Pérez (Werder Brema)

Manuela Vanegas (Real Sociedad)

Daniela Arias (Corinthians)

Daniela Caracas (Espanyol)

Yirleidis Minota (Pachuca)

Daniela Montoya (Atlético Nacional)

Manuela Paví (Deportivo Cali)

Marcela Restrepo (Atlético Nacional)

Mayra Ramírez (Chelsea)

Leicy Santos (Atlético Madrid)

Catalina Usme (Pachuca)

Katherine Tapia (Palmeiras)

Ilana Izquierdo (Mississippi State Bulldogs)

Ángela Barón (Atlético Nacional)

Liana Salazar (Millonarios)

Jorelyn Carabalí (Brighton)

Carolina Arias (América de Cali)

Linda Caicedo (Real Madrid)

FRANCIA

Pauline Peyraud-Magnin (Juventus)

Maëlle Lakrar (Montpellier)

Wendie Renard (Lyon)

Estelle Cascarino (Juventus)

Élisa De Almeida (Paris Saint-Germain)

Amandine Henry (Utah Royals)

Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain)

Grace Geyoro (Paris Saint-Germain)

Eugénie Le Sommer (Lyon)

Delphine Cascarino (Lyon)

Kadidiatou Diani (Lyon)

Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

Selma Bacha (Lyon)

Sandie Toletti (Real Madrid)

Kenza Dali (Aston Villa)

Constance Picaud (Paris Saint-Germain)

Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain)

Griedge Mbock Bathy (Lyon)

NUOVA ZELANDA

Anna Leat (Aston Villa)

Kate Taylor (Wellington Phoenix)

Mackenzie Barry (Wellington Phoenix)

CJ Bott (Leicester City)

Meikayla Moore (Glasgow City)

Malia Steinmetz (Nordsjælland)

Ali Riley (Angel City)

Macey Fraser (Utah Royals)

Gabi Rennie (Åland United)

Indiah-Paige Riley (PSV)

Katie Kitching (Sunderland)

Victoria Esson (Rangers)

Rebekah Stott (Melbourne City)

Katie Bowen (Inter)

Ally Green (AGF)

Jacqui Hand (Lewes)

Milly Clegg (Racing Louisville)

Grace Jale (Perth Glory)

AUSTRALIA

Mackenzie Arnold (West Ham United)

Michelle Heyman (Canberra United)

Kaitlyn Torpey (San Diego Wave)

Clare Polkinghorne (Kristianstad)

Cortnee Vine (Sydney FC)

Katrina Gorry (West Ham United)

Steph Catley (Arsenal)

Kyra Cooney-Cross (Arsenal)

Caitlin Foord (Arsenal)

Emily van Egmond (San Diego Wave)

Mary Fowler (Manchester City)

Ellie Carpenter (Lyon)

Tameka Yallop (Brisbane Roar)

Alanna Kennedy (Manchester City)

Clare Hunt (Paris Saint-Germain)

Hayley Raso (Real Madrid)

Clare Wheeler (Everton)

Teagan Micah (Liverpool)

GERMANIA

Merle Frohms (Wolfsburg)

Sarai Linder (Hoffenheim)

Kathrin Hendrich (Wolfsburg)

Bibiane Schulze (Athletic Bilbao)

Marina Hegering (Wolfsburg)

Janina Minge (SC Freiburg)

Lea Schüller (Bayern Munich)

Sydney Lohmann (Bayern Munich)

Sjoeke Nüsken (Chelsea)

Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt)

Elisa Senß (Bayer Leverkusen)

Giulia Gwinn (Bayern Munich)

Jule Brand (Wolfsburg)

Klara Bühl (Bayern Munich)

Vivien Endemann (Wolfsburg)

STATI UNITI

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Emily Fox (Arsenal)

Korbin Albert (Paris Saint-Germain)

Naomi Girma (San Diego Wave)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Casey Krueger (Washington Spirit)

Crystal Dunn (Gotham FC)

Lynn Williams (Gotham FC)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Lindsey Horan (Lyon)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Tierna Davidson (Gotham FC)

Jenna Nighswonger (Gotham FC)

Emily Sonnett (Gotham FC)

Jaedyn Shaw (San Diego Wave)

Rose Lavelle (Gotham FC)

Sam Coffey (Portland Thorns)

Casey Murphy (North Carolina Courage)

ZAMBIA

Catherine Musonda (Hapoel Ra’anana)

Diana Banda (Green Buffaloes)

Lushomo Mweemba (BIIK Shymkent)

Esther Siamfuko (Green Buffaloes)

Pauline Zulu (Lusaka Dynamos)

Rhoda Chileshe (Indeni)

Misozi Zulu (Hakkarigücü Spor)

Ochumba Lubandji (Red Arrows)

Kabange Mupopo (Green Buffaloes)

Grace Chanda (Orlando Pride)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Avell Chitundu (ZESCO United)

Martha Tembo (BIIK Shymkent)

Prisca Chilufya (Mexico Juárez)

Hellen Chanda (Hakkarigücü Spor)

Esther Muchinga (Zambia Zanaco)

Racheal Kundananji (States Bay FC)

Ngambo Musole (Green Buffaloes)

BRASILE

Lorena (Grêmio)

Antônia (Levante)

Tarciane (Houston Dash)

Rafaelle Souza (Orlando Pride)

Duda Sampaio (Corinthians)

Tamires (Corinthians)

Kerolin (North Carolina Courage)

Vitória Yaya (Corinthians)

Adriana (Orlando Pride)

Marta (Orlando Pride)

Jheniffer (Corinthians)

Tainá (América Mineiro)

Yasmim (Corinthians)

Ludmila (Atlético Madrid)

Thaís (Tenerife)

Gabi Nunes (Levante)

Ana Vitória (Atlético Madrid)

Gabi Portilho (Corinthians)

GIAPPONE

Ayaka Yamashita (Kobe Leonessa)

Risa Shimizu (West Ham)

Moeka Minami (Roma)

Saki Kumagai (Roma)

Hana Takahashi (Urawa Reds)

Tōko Koga (Feyenoord)

Hinata Miyazawa (Manchester United)

Kiko Seike (Urawa Reds)

Riko Ueki (West Ham)

Fuka Nagano (Liverpool)

Mina Tanaka (Kobe Leonessa)

Momoko Tanikawa (Rosengård)

Hikaru Kitagawa (Kobe Leonessa)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Aoba Fujino (Verdy Beleza)

Honoka Hayashi (West Ham)

Maika Hamano (Chelsea)

Chika Hirao (Albirex Niigata)

NIGERIA

Tochukwu Oluehi (Eastern Flames)

Michelle Alozie (Houston Dash)

Osinachi Ohale (Pachuca)

Nicole Payne (Portland Thorns)

Chidinma Okeke (Mynavi Sendai)

Esther Okoronkwo (Changchun)

Toni Payne (Sevilla)

Asisat Oshoala (Bay FC)

Chinonyerem Macleans (Lokomotiv Moscow)

Christy Ucheibe (Benfica)

Jennifer Echegini (Juventus)

Uchenna Kanu (Racing Louisville)

Deborah Abiodun (Pittsburgh Panthers)

Oluwatosin Demehin (Reims)

Rasheedat Ajibade (Atlético Madrid)

Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

Chinwendu Ihezuo (Pachuca)

Ifeoma Onumonu (Utah Royals)

SPAGNA

Misa Rodríguez (Real Madrid)

Ona Batlle (Barcelona)

Teresa Abelleira (Real Madrid)

Irene Paredes (Barcelona)

Oihane Hernández (Real Madrid)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Athenea del Castillo (Real Madrid)

Mariona Caldentey (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Jennifer Hermoso (Tigres UANL)

Alexia Putellas (Barcelona)

Patricia Guijarro (Barcelona)

Cata Coll (Barcelona)

Laia Aleixandri (Manchester City)

Eva Navarro (Atlético Madrid)

Laia Codina (Arsenal)

Lucía García (Manchester United)

Olga Carmona (Real Madrid)