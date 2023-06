Milano-Cortina 2026: la Valle d’Aosta si candida per gli allenamenti

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, durante il ricevimento a Palazzo regionale con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nell’ambito dell’evento Milano-Cortina 2026 nelle scuole, avrebbe toccato diversi tasti concernenti la partecipazione della regione alle Olimpiadi. Durante l’incontro è stato concordato che saranno indicate strutture, infrastrutture ed alberghi valdostani che potranno essere inseriti nella lista internazionale per gli allenamenti e gli eventi pre-Olimpiadi. Testolin ha dichiarato: “Siamo sempre interessati a ospitare grandi eventi sportivi. E’ per noi motivo di orgoglio rilanciare la nostra disponibilità a collaborare e ad essere di corollario alle Olimpiadi di Milano-Cortina, soprattutto per quanto riguarda l’ospitalità delle squadre per gli allenamenti. Ma al tempo stesso vogliamo ribadire il nostro interesse a essere terra di manifestazioni e di quei grandi eventi sportivi che il nostro territorio ospita da sempre“.