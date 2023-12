Milano-Cortina 2026, Malagò: “Pista da bob? Il tempo stringe, ma in qualche modo i Giochi si faranno”

Intervenuto a margine dei Coni Lombardia Awards, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato della pista da bob in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026: “Il tempo stringe, è come se mettessi un disco rotto incantato. Abbiamo comunicato ufficialmente che non avremmo potuto realizzarla perché c’è stato comunicato da una società del governo che il bando di gara era andato deserto e non potevamo fare altro. Dopodiché si sono aperte delle opportunità in Italia e il Governo, con più rappresentanti autorevoli, ha espresso il desiderio di convincere il Cio a prendere una decisione diversa. Nel frattempo, la Fondazione non poteva che andare a guardare le alternative perché abbiamo il diritto e il dovere di organizzare le Olimpiadi“.

Malagò ha poi proseguito: “Se prima del 29 gennaio, data ultima, i dossier che sono arrivati possono garantire qualcosa di più, da italiano non posso che essere contento. Non sono una persona che si sbilancia, ma sono anche mlto attento a non andare nel campo degli altri. Per quanto mi riguarda abbiamo una certezza: la cerimonia inaugurale la faremo a San Siro. Non sono più nemmeno preoccupato, in qualche modo le Olimpiadi si faranno e saranno le migliori di sempre“.