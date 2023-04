Quarta giornata Assoluti Riccione 2023 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming nuoto domenica 16 aprile

Tutto pronto per la quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto. Penultima giornata di gare a Riccione, con i migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di domenica 16 aprile per la sessione mattutina, mentre dalle ore 16.00 si svolgerà la sessione pomeridiana.

STREAMING E TV – Tutte le gare di domenica 16 aprile, sia della sessione mattutina che di quella pomeridiana, degli Assoluti di Riccione 2023 saranno trasmesse in diretta su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale delle finali del pomeriggio, la cronaca al termine di ciascuna sessione e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Programma domenica 16 aprile Assoluti Riccione 2023

Sessione mattutina – Dalle ore 10.00 alle 12.00

100m farfalla uomini – Batterie

100m dorso donne – Batterie

200m dorso uomini – Batterie

200m farfalla donne – Batterie

200m rana uomini – Batterie

50m stile libero donne – Batterie

200m stile libero uomini – Batterie

Sessione pomeridiana – Dalle ore 16.00 alle 18.05

100m farfalla uomini – Finale Junior/B/A

100m dorso donne – Finale Junior/B/A

200m dorso uomini – Finale Junior/B/A

200m farfalla donne – Finale Junior/B/A

200m rana uomini – Finale Junior/B/A

50m stile libero uomini – Finale Junior/B/A

4x200m stile libero donne