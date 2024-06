Nuoto, Trofeo Settecolli 2024: Ceccon in finale nei 50 farfalla, bene Panziera e Curtis

Mattinata di batterie al Foro Italico di Roma, dove è in corso di svolgimento Trofeo Settecolli 2024 di nuoto, giunto all’ultima giornata. Si parte con i 50 stile libero donne e la giovane Sara Curtis non tradisce le aspettative, qualificandosi per la finale (unica azzurra a riuscirci) con il crono di 24.66, il terzo complessivo. Davanti a lei solo le svedesi Sjoestrom e Coleman. Molta più Italia invece nei 200 dorso uomini, dove nonostante l’assenza di Thomas Ceccon si qualificano in sei all’atto conclusivo. Si tratta di Lamberti, Buonaguro, Bacico, Venini, Restivo e Mora, che inseguono il britannico Greenbank (miglior tempo in 1:59.54). Nei 200 dorso donne si assiste allo show di Margherita Panziera, autrice del miglior tempo: 2:11.53. Qualificata per la finale con l’ultimo tempo anche Elisa Maloni.

Due azzurri in finale anche nei 50 farfalla uomini, con Thomas Ceccon che nuota in 23.32, secondo solo all’olandese Korstanje (23.07). Bene anche Lorenzo Gargani, il quale avanza grazie al suo 23.58. Per quanto riguarda i 200 farfalla donne, è uno-due Gran Bretagna con Stephens e Macinnes che firmano i due migliori tempi. L’Italia porta comunque due rappresentanti in finale: Paola Borrelli (2:12.16) e Alessia Polieri (2:12.85). Stessa sorte nei 200 rana uomini, in cui i più veloci non sono italiani (ma olandesi, Kamminga e Corbeau), tuttavia due azzurri riescono a rientrare in top 8: Edoardo Giorgetti (2:12.95) e Christian Mantegazza (2:13.79).

I RISULTATI DI OGGI

SEGUI IL LIVE DELLA SESSIONE POMERIDIANA

COME VEDERE LE GARE IN TV

CALENDARIO COMPLETO SETTECOLLI 2024: DATE, ORARI E TV

NUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

CALENDARIO COMPLETO PARIGI 2024: IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

Il nuoto azzurro si riscatta però nei 200 rana donne, con ben sei italiane in finale: Fangio (seconda in 2:26.08 alle spalle della britannica Evans), Carraro, Verona, Farraguti, Angiolini e Zucca. Poker invece nei 200 stile libero uomini con la finale raggiunta da Ciampi, D’Ambrosio, De Tullio e Caserta, in scia del tedesco Maertens e del britannico Scott. Nelle batterie dei 400 stile libero donne, il miglior tempo è della brasiliana Roncatto (4:10.60), mentre Simona Quadarella chiude la sua prova seconda in 4:11.63, alle spalle di un’altra brasiliana De Oliveira, ed entra in finale con il quarto tempo complessivo. Qualificate anche Antonietta Cesarano e Chiara Ramatelli. Infine, nei 200 misti uomini, Massimiliano Matteazzi firma il miglior tempo (1:59.62) e vola in finale insieme a Glessi e Razzetti. Nei 200 misti donne, Sara Franceschi vince la sua batteria in 2:13.56 e avanza. Con lei, nell’atto conclusivo ci saranno anche Della Corte e Pirovano.