Nuoto di fondo, Mondiali Fukuoka 2023: oro Beck nella 10 Km femminile. Taddeucci sesta, Gabbrielleschi decima

Leonie Beck non tradisce le attese e conquista l’oro nella 10 km femminile che ha aperto il programma del nuoto di fondo ai Mondiali di Fukuoka 2023. La 26enne tedesca, che vive e si allena al Centro federale di Ostia, ha completato la sua prova in 2h02’34″0, precedendo al traguardo la sorprendente australiana Chelsea Gubecka (2h02’38″1), mentre sul terzo gradino del podio è salita un’altra delle favorite della vigilia, ovvero la statunitense Katie Grimes in 2h02’42″3. Un trio che guadagna anche i pass olimpici per Parigi 2024, mentre devono rinviare almeno per il momento l’appuntamento con i cinque cerchi atlete del calibro di Sharon Van Rouwedaal e Ana Marcela Cunha.

Buona prova delle due azzurre impegnate quest’oggi presso il Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka, nonostante non sia arrivato il podio e di conseguenza la carta per Parigi. Ginevra Taddeucci, dopo una gara in cui è sempre stata nelle posizioni di testa, ha perso la scia giusta nel finale e ha chiuso in sesta posizione in 2h02’46″7. “Quello che potevo fare, l’ho fatto. Sono arrivata morta – dichiara la ventisettenne fiorentina, vice campionessa europea a Roma della specialità – Cercavo le condizioni di Roma dello scorso anno, ma non ne avevo più alla fine. Non ho rimpianti per la gara che ho cercato di condurre da protagonista. C’è un po’ di rammarico, ma è la mia prima dieci chilometri ad un mondiale e va bene così”.

Decima piazza per Giulia Gabbrielleschi in 2h03’15″7 dopo una prova difficile: “Mi sentivo bene all’inizio, ma ho avuto problemi sotto le boe, ho preso molte botte – dichiara l’azzurra -. Mi sono staccata varie volte senza risalire facilmente. C’ho provato, passando anche al comando, ma la fatica della dieci chilometri si fa sentire. Il nostro obiettivo è allenarsi bene e non mollare mai; in gara può succedere di tutto e bisogna essere pronti a sfruttare le occasioni. Eravamo preparate ad una prova dura che vale una qualifica olimpica e non ho rimpianti perché non ho mai mollato nonostante tutte le difficoltà incontrate”.