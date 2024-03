Nuoto, Assoluti primaverili Riccione 2024: i tempi limite per Parigi 2024

Grande attesa allo Stadio del Nuoto di Riccione, che dal 5 marzo al 9 marzo ospiterà gli assoluti primaverili. Un appuntamento cruciale della stagione, che mette in palio naturalmente i titoli tricolori ma anche i pass olimpici per una squadra che, successivamente, potrebbe essere completata in occasione della sessantesima edizione del trofeo Sette Colli (21-23 giugno). “Il campionato darà indicazioni per il completamento della squadra a livello individuale nei posti ancora liberi (come da regolamento), ma servirà come ulteriore indicazione per la composizione delle staffette – le parole di Cesare Butini -. Ricordo che sono sette le staffette che hanno ottenuto la carta olimpica; abbiamo il dovere quindi di presentare la formazione migliore. Riccione rappresenterà un banco di prova che vedrà al via tutti i migliori nuotatori italiani, ma penso che la composizione definitiva delle staffette avverrà in occasione della 60esima edizione del Trofeo Sette Colli. Il nostro movimento ha risposto, come sempre, con una partecipazione massiccia ed i numeri degli Assoluti lo dimostrano: sono presenti 732 atleti (354 femmine – 378 maschi) in rappresentanza di 180 società. Le presenze gara sono 1623 per le gare individuali, mentre sono previste 78 staffette. Lo spettacolo sarà come sempre garantito”.

Di seguito ecco la tabella con i tempi limite per Parigi 2024