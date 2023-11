Nuoto, Assoluti invernali 2023: Pilato vola nelle batterie dei 100 rana. Bene anche Ceccon e Cerasuolo

Seconda giornata di gare a Riccione, dove sono in corso di svolgimento gli Assoluti invernali di nuoto. Una manifestazione che già da ieri ha iniziato a regalare emozioni, con i primi due pass olimpici conquistati da Gregorio Paltrinieri e Alberto Rizzetti. Nel pomeriggio, quando andranno in scena le finali, altri proveranno a raggiungerli, ma nel frattempo c’è stato spazio in mattinata per le batterie.

Ad aprire la giornata è stato Thomas Ceccon. Il primatista del mondo chiude i 100 dorso in 54″84, davanti a Lorenzo Mora (che ieri ha centrato il pass per i Mondiali di Doha) e il giovane Christian Bacico. In finale anche un sorprendente Alessandro Miressi, quinto in 55″32 a quattro centesimi dal primato personale. Nei 400 stile libero conferma l’ottimo stato di forma Matteo Ciampi che stampa il miglior tempo in 3’52″31, precedendo Marco De Tullio e Gabriele Detti. Velocissime le batterie dei 100 rana che vedono davanti i big: Simone Cerasuolo con un 59″54 riesce a fare meglio del primatista italiano Nicolò Martinenghi, il quale non riesce a stare sotto il minuto. Nei 100 farfalla tanta attesa per Federico Burdisso, che non delude: il 22enne tesserato per l’Esercito comanda il gruppo in 52″02. In chiusura Lorenzo Zazzeri vince la batteria dei 50 dorso davanti all’intramontabile Luca Dotto.

In campo femminile la più attesa era senza dubbio Benedetta Pilato, che ha nuotato i 100 rana in 1’06″18, un crono molto vicino a quello che servirà fare nel pomeriggio per staccare il pass per Parigi 2024. Nei 50 dorso la più veloce è stata Silvia Scalia in 28″47, mentre nei 200 stile libero prima è Giulia D’Innocenzo in 1’59″71. Nei 50 farfalla comanda Viola Scotto Di Carlo in 26″37, mentre la prima serie dei 1500 ha visto il successo di Azzurra Sbaragli.