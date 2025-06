Federica Pellegrini ha voluto ricordare l’emozionante memoria che pe rlei è assolutamente indelebile: è stato davvero emozionante.

Federica Pellegrini è stata una grandissima campionessa. Nuotatrice di calibro internazionale, è diventata famosa per il suo enorme talento e la grande capacità che ha avuto di rendere grande lo sport italiano nel mondo, e proprio per questo ancora oggi viene celebrata.

Lei che ha avuto una carriera lunga e piena di successi, ma anche delusioni che per uno sportivo sono fondamentali per crescere e migliorare, da diversi anni ha appeso cuffia e occhialini al chiodo, adesso continua a far parlare di sé per il suo delicato ruolo nel comitato olimpico internazionale.

Oltre a questo, comunque, ha fatto tanto parlare di lei per un ricordo speciale e indelebile che ha lasciato davvero svariate persone a bocca aperta: considerarlo emozionante, è pure poco. Ecco cosa è successo di quello che ha coinvolto Federica Pellegrini molto recenetemente.

Federica pellegrini, il ricordo è davvero molto speciale: tutti i dettagli

Federica Pellegrini, insieme a Valentino Rossi, è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport. Un’occasione speciale, visto e considerato che il noto giornale sportivo ha voluto farlo in onore dei 25 anni di Sportweek. 25 domande per ciascuna delle due icone dello sport italiano e internazionale, proprio il Dottore 9 volte campione del mondo di motociclismo e la nuotatrice che è stata campionessa olimpionica nel corso della sua lunga ed emozionante carriera. Una delle domande che le sono state poste nel corso dell’intervista, è stata la seguente: Qual è la persona che vorresti richiamare in vita?

Federica Pellegrini non ha avuto dubbi sulla scelta da fare, rispondendo che richiamerebbe in vita Alberto Castagnetti, ovvero il suo storico allenatore. Si tratta di una persona che ha avuto una importanza davvero significativa nella carriera della Divina, e quindi è abbastanza comprensibile che lei stessa vorrebbe eccome riportarlo in vita, anche solo per parlare del suo passato da sportiva professionista o per chiedergli qualche consiglio come se il tempo non fosse mai passato.

Purtroppo questo è qualcosa che non è possibile fare, ma rimane il ricordo delle persone che ci lasciano e se ne vanno per sempre, e vale anche per lo storico allenatore di Federica Pellegrini. Un uomo che, indubbiamente, ha segnato estremamente in positivo vita e carriera della straordinaria ex nuotatrice di calibro internazionale. Ciò che ci rimane delle persone che se ne vanno sono i ricordi, e talvolta sono talmente forti che sono sufficienti. Come nel caso di Federica Pellegrini.