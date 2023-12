Europei vasca corta Otopeni 2023, Butini: “Difficile ripetere i numeri di Kazan, ma vogliamo fare bene”

Cesare Butini, direttore tecnico dell’Italnuoto, ha parlato alla vigilia degli Europei 2023 in vasca corta di Otopeni, in Romania: “Senza neppure respirare dopo gli Assoluti di Riccione, si passa già agli Europei di Otopeni. Ripetere i numeri di Kazan non sarà facile, ma ci presentiamo a quest’appuntamento che chiude il 2023 con la voglia di far bene. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni un po’ prima del solito, perciò la nazionale sarà ridotta di alcune unità. Dispiace per l’assenza di Lisa Angiolini, fermata all’ultimo momento da un malanno di stagione“. Butini ha poi concluso: “Sono convinto che faremo bene e ci divertiremo. Inoltre mi aspetto risposte dai giovani, all’esordio in un appuntamento internazionale di questo calibro“.