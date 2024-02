Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Italia in finale nel tecnico a squadre, al comando la Cina

I preliminari del tecnico a squadre di nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024 sorridono all‘Italia che, come da pronostico, vola in finale. Il team composto da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino ha ottenuto un punteggio di 242.4208, concludendo la prova in sesta posizione. Nonostante un basemark che ha comportato un punteggio più basso, le azzurre hanno dimostrato di potersela giocare per il podio e domani andranno a caccia di una medaglia. L’avversaria da battere sarà la Cina, finora dominante e addirittura in grado di superare i 300 punti (304.1272). Secondo posto per il Giappone, a quota 282.4379, mentre completa il podio provvisorio la Spagna con 278.0675. Davanti all’Italia, infine, ci sono anche Stati Uniti e Canada ma la lotta per il podio è più aperta che mai.

