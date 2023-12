Volleyball Nations League 2024, ufficiali sedi e date: Velasco parte da Antalya, De Giorgi da Rio de Janeiro

Le sedi e le date della Nations League di volley sono ufficiali. Le selezioni protagoniste si sfideranno in Asia, Europa, Nord America e Sud America e, in particolare, durante la fase preliminare della VI edizione i Paesi coinvolti saranno Brasile, Canada, Hong Kong, Giappone, Macao, Filippine, Slovenia, Turchia e Stati Uniti. A seguire, per le migliori otto nazionali di ciascuna categoria sarà tempo di VNL Finals. Tra le 16 squadre femminili che si contenderanno il titolo nella VNL 2024 ci sono: Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Repubblica Dominicana, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Polonia, Serbia, Thailandia, Turchia (campioni in carica) e Stati Uniti. Mentre il campionato maschile vedrà al via Argentina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cuba, Francia, Germania, Iran, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Polonia (detentore del titolo), Serbia, Slovenia, Turchia e Stati Uniti. Dal 14 al 19 maggio, le nazionali femminili saranno le prime a scendere in campo, sfidandosi in Brasile e in Turchia, anticipando gli uomini di una settimana.

Nel primo girone le azzurre di Julio Velasco saranno di scena ad Antalya, mentre dal 28 maggio al 2 giugno voleranno a Macao, per poi chiudere la fase a gironi in Giappone (in una città ancora da definire) dall’11 al 16 giugno. La fase finale, alla quale accederanno il paese ospitante e le 7 migliori classificate, inizierà il 20 giugno 2024, fino al 23 dello stesso mese. Il torneo maschile si svolgerà dal 21 al 26 maggio, con gli azzurri campioni del mondo in campo nel girone di Rio de Janeiro. I ragazzi di Fefè De Giorgi dal 4 al 9 giugno giocheranno poi ad Ottawa (Canada) e nella terza settimana (dal 18 al 23 giugno) si avvicineranno a casa, scendendo in campo a Lubiana (Slovenia). La Fase Finale, formula identica al femminile, si disputerà dal 27 al 30 giugno (sede da definire). Le gare della fase a gironi assegneranno gli ultimi punti del ranking mondiale che verrà preso in considerazione per assegnare i restanti pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

VNL Femminile 2024

Week 1 (14-19 maggio)

Pool ad Antalya (Turchia): Italia, Turchia, Polonia, Giappone, Giappone, Germania, Olanda, Bulgaria, Francia.

Pool a Rio de Janeiro (Brasile): Brasile, USA, Serbia, Cina, Canada, Rep. Dominicana, Thailandia, Korea.

Week 2 (28 maggio – 2 giugno)

Pool a Macao (Cina): Italia, Cina, Brasile, Giappone, Rep. Dominicana, Olanda, Thailandia, Francia.

Pool ad Arlington (Stati Uniti): USA, Turchia, Polonia, Serbia, Germania, Canada, Buglaria, Korea.

Week 3 (11-16 giugno)

Pool ad Hong Kong (Cina): Cina, Turchia, Brasile, Polonia, Rep. Dominicana, Germania, Thailandia, Bulgaria.

Pool in Giappone (città da definire): Italia, Giappone, USA, Serbia, Olanda, Canada, Francia, Korea.

Finali (20-23 giugno)

Sede da definire

VNL Maschile 2024

Week 1 (21-26 maggio)

Pool ad Antalya (Turchia): Turchia, Francia, Polonia, Olanda, Stati Uniti, Canada, Slovenia, Bulgaria.

Pool a Rio de Janeiro (Brasile): Italia, Brasile, Serbia, Iran, Argentina, Cuba, Giappone, Germania.

Week 2 (4-9 giugno)

Pool in Giappone (città da definire): Giappone, Iran, Brasile, Turchia, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Germania.

Pool a Ottawa (Canada): Italia, Canada, Argentina, Serbia, Stati Uniti, Olanda, Francia, Cuba.

Week 3 (18-23 giugno)

Pool a Lubiana (Slovenia): Italia, Slovenia, Serbia, Polonia, Turchia, Cuba, Argentina, Bulgaria.

Pool a Manila (Filippine): Giappone, Iran, Stati Uniti, Polonia, Brasile, Germania, Francia, Canada.

Finali (27-30 giugno)

Sede da definire