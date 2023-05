Volley, Coppa degli Europei maschili prosegue il suo tour a Roma

La Coppa dei Campionati Europei Maschili è arrivata oggi in Piazza del Popolo per essere svelata alla città di Roma davanti alle massime istituzioni cittadine e sportive. Presenti all’incontro Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Mario Luciano Crea, Presidente Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Ary Graça, Presidente FIVB, Renato Arena, Vice Presidente CEV, e Giuseppe Manfredi, Presidente Federazione Italiana Pallavolo. Il Trofeo ha raggiunto la Capitale mercoledì 24 e sono stati realizzati appuntamenti in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio e il Comitato Territoriale di Roma, affinché tante persone abbiano potuto ammirare il Trofeo, che il 16 settembre sarà assegnato al PalaEur. L’attività è iniziata mercoledì mattina, quando il van di EuroVolley Tour e il Trofeo sono arrivati a Volley Scuola Trofeo ACEA, presso il Pala Fonte di Via Roberto Ferruzzi 112, per arricchire la storica manifestazione di pallavolo che quest’anno ha tagliato l’incredibile traguardo dei trent’anni tra sport, creatività, divertimento ed educazione civica con un progetto che abbraccia a tutto tondo l’universo scolastico. Nel pomeriggio, il van e la Coppa si sono spostati al III Municipio, esattamente a Ponte Nomentano, per dare la possibilità a tutti i presenti di scattarsi una foto e di misurare la loro conoscenza della pallavolo con l’EuroVolley Quiz. Il mattino del 25 si è tornati a Volley Scuola Trofeo ACEA al Pala Fonte, per la seconda giornata delle finali, mentre nel pomeriggio van e Trofeo sono arrivati in Piazza del Popolo. Oggi, allo Stadio dei Marmi, protagonista il Volley S3, con migliaia di giovanissimi partecipanti e la presenza degli studenti degli istituti scolastici della Capitale. L’EuroVolley Tour viaggia con un van personalizzato che all’occasione, come oggi, diventa un palco dove il pubblico presente può salire a scattarsi una foto con il Trofeo e che a Roma è stato anche la sede dell’incontro a Piazza del Popolo.

“Ci presentiamo da Campioni in carica e abbiamo organizzato una manifestazione complessa e per farlo ci vuole un po’ di follia: 9 città italiane significa che abbiamo messo in cantiere qualcosa di grande grazie ai nostri comitati regionali e territoriali affinché i nostri campioni possano essere ammirati da tantissimi giovani nel territorio italiano”, ha detto Giuseppe Manfredi, presidente Federazione Italiana Pallavolo. “Veniamo da un’annata straordinaria e pensiamo che la responsabilità maggiore che abbiamo noi come Federazione stia nel presentare squadre che siano in linea con la FIPAV, per questo abbiamo investito sul territorio e grazie alle istituzioni che ci seguono abbiamo il dovere di impegnarci a fare ancora di più soprattutto per gli impianti sportivi che in Italia sono spesso carenti. I nostri numeri di tesserati sono cresciuti rispetto agli anni pre covid, ma molto spesso i giovani non giocano perché non ci sono gli spazi”. Per Onorato “dobbiamo stimolare sempre di più e con maggior forza i giovani al movimento e la pallavolo porta migliaia di iscritti a Roma e nel Lazio, grazie al lavoro quotidiano del Comitato Regionale Lazio e a quello del Comitato Territoriale di Roma. Oltre all’aspetto comunicativo, politico e commerciale, quello di avvicinare i giovani allo sport è e deve essere per tutti noi l’obiettivo ma anche il traguardo più importante”. Secondo Crea “i grandi eventi fanno bene alla città e alla Regione. Mi piacere vedere questa platea di giovani, è bello partecipare a questo evento e porto i saluti del Presidente Rocca. La Regione Lazio, insieme al Comune di Roma, sposa con grande piacere queste iniziative. Le applaudiamo perché danno lustro a Roma ma anche ad altri territori della regione Lo sport è vita, vita sana, una cultura di vita e questi eventi aiutano a trasferire questi messaggi. Roma ha la capacità di accogliere i grandi eventi e noi vogliamo sempre sostenerli, e desideriamo portarne sempre di più”.