VNL maschile 2023, l’Italia conquista il suo secondo successo: 3-1 sulla Germania

Bellissima vittoria dell’Italia nell’ultima gara della Week 1 di Nations League maschile 2023: i ragazzi di De Giorgi battono la Germania 3-1 e chiudono con il sorriso una settimana in chiaroscuro. Dopo i pesanti 0-3 incassati da Argentina e Stati Uniti, la nostra Nazionale si è regalata due successi che hanno pareggiato il conto. Prima il 3-1 contro Cuba e poi questo successo ai danni della selezione teutonica, la quale invece è alla terza sconfitta su altrettanti incontri giocati. 25-23, 25-18, 25-27 e 25-19 il punteggio dei rispettivi parziali, con gli azzurri che erano avanti anche 19-13 in un terzo set un po’ buttato via. I nostri portacolori, però, sono stati bravissimi a resettare immediatamente e a dominare la quarta frazione, non rischiando mai di trovarsi immischiati in un tiebreak.

Il primo set è una montagna russa di emozioni: a partire meglio è senza dubbio la Germania, che conquista 5 dei primi 7 punti, ma da quel momento in avanti crescono esponenzialmente gli uomini di De Giorgi, bravi a rimettere in equilibrio un set che poteva sfuggire via di meno. I teutonici hanno, però, provato comuque un allungo e si sono spinti fino al 20-17, dovendo poi subire il grande ritorno degli azzurri e cedendo il parziale per 25-23. Finisce qui la lotta, perché l’Italia sale in cattedra e non permette più ai rivali di avvicinarsi e tentare una reazione fino a metà circa del terzo set. Il secondo set è un dominio assoluto, con il sestetto italiano in gestione perfetta del punteggio e del campo, attaccando nel momento del bisogno e difendendosi con ordine se necessario: 25-18 lo score conclusivo, preludio ad un terzo set che inizia con una musica identica. Avanti 19-13, l’Italia deve allora subire una reazione d’orgoglio da parte della Germania, che recupera pian piano terreno e impatta sul 23-23. Si procede punto a punto, spalla a spalla, ma alla fine sono i tedeschi a prevalere in maniera piuttosto clamorosa, vista la situazione di 15 minuti prima: 27-25, verdetto rimandato. Tanta rabbia azzurra per un set perso in questa maniera, ma incanalata dalla parte giusta ha permesso ai ragazzi di tornare in campo super aggressivi e di involarsi sul 15-6 in un quarto set poi gestito benissimo e vinto per 25-19.