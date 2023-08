Tabellone quarti di finale Europei femminili volley 2023: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone dei quarti di finale degli Europei femminili di volley 2023, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Archiviati i gironi, le squadre rimaste in gara si sono sfidate negli ottavi di finale per accedere al secondo turno ad eliminazione diretta. Le otto formazioni rimaste in gara tornano quindi in gara, sempre a Bruxelles (Belgio) e a Firenze (Italia) per provare a conquistare un posto nella Final Four che si svolgerà nella capitale belga. Di seguito, il tabellone con tutti gli accoppiamenti del secondo turno ad eliminazione diretta degli Europei di volley femminile 2023 aggiornato in tempo reale.

Tabellone quarti di finale Europei femminili volley 2023

A Bruxelles (Belgio):

Vincente Serbia-C4 vs Vincente A3-C2 (QF1)

Vincente A4-C1 vs Vincente Polonia-C3 (QF2)

A Firenze (Italia):

Vincente Italia/Spagna vs Vincente Romania/Francia (QF3)

Vincente Svizzera/Olanda vs Vincente Bulgaria/Slovacchia (QF4)