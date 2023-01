Italvolley, De Giorgi: “Estate particolarmente importante, occasione per alzare l’asticella”

Il commissario della Nazionale Italiana maschile di volley, Ferdinando De Giorgi, a margine dell’udienza privata delle nazionali di volley da Papa Francesco, ha parlato della nuova stagione che vedrà protagonisti di campioni del mondo: “Quella di quest’anno sarà un’estate particolarmente importante che partirà con la VNL, poi proseguirà con gli Europei da giocare in casa e per concludere ci sarà il torneo di qualificazione ai Giochi di Parigi. Una stagione, dunque, importantissima che rappresenterà per noi l’occasione di alzare ancor di più l’asticella. Eventi che dovremo vivere, però, con gli stessi valori e umiltà che ci hanno caratterizzato in questi due anni”.

“Mi è piaciuto molto il discorso del Santo Padre che ha legato i fondamentali della pallavolo alla spiritualità e all’aspetto sociale e valoriale che lo sport riesce a generare Come ha ripetuto anche il Papa noi siamo visti come dei modelli dai più giovani e quindi abbiamo una responsabilità in più verso le nuove generazioni”, ha aggiunto il ct azzurro.

Il capitano Simone Gianelli si è detto molto colpito dall’esperienza odierna in Vaticano: “Quella di oggi è stata un’esperienza incredibile, mai avrei immaginato di essere qui in Vaticano ad incontrare il Papa. Noi abbiamo una responsabilità verso i più giovani e oltre ad essere dei bravi giocatori dobbiamo essere brave persone fuori dal campo. Ognuno di noi sa che vestirà la maglia azzurra per un tempo limitato. Per questo tempo dobbiamo sempre onorarla e indossarla con grande piacere ed orgoglio”.

Anche Alessandro Michieletto ha sottolineato l’importanza di indossare la maglia della Nazionale: “Ogni volta che scendiamo in campo con la maglia azzurra sappiamo di avere un peso in più perché sappiamo di rappresentare un paese, un’intera nazione. Per questo vogliamo sempre fare bene e dare il massimo che abbiamo. Abbiamo ancora un po’ di mesi prima di cominciare, ma sappiamo che l’estate azzurra è sempre molto ricca di eventi. Non vediamo l’ora di indossare nuovamente la maglia azzurra agli Europei. Una manifestazione che giocheremo in casa, con i nostri tifosi e con i palazzetti pieni. Sappiamo chiaramente che sarà una competizione difficile. Non vediamo l’ora”.