Finale Italia-Polonia Europei maschili volley 2023: i telecronisti Rai e Sky

Tutto pronto per Italia-Polonia, finale per l’oro degli Europei maschili 2023 di volley: ecco i telecronisti di Rai e Sky che racconteranno la partita. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo aver travolto la Francia di Andrea Giani in tre set, vanno a caccia di un’altra grande prestazione per provare a centrare il secondo oro continentale consecutivo. Dall’altra parte della rete ci sono i polacchi di Nicola Grbic, che hanno sconfitto la Slovenia in quattro set ed ora vogliono conquistare quel titolo che manca dal 2009. Si preannuncia ancora una volta grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 16 settembre al PalaLottomatica di Roma, in Italia. Ecco, di seguito, le voci dei telecronisti che racconteranno l’atto conclusivo di questi Campionati Europei di volley maschile.

Telecronisti finale Italia-Polonia

Rai Uno: telecronaca di Maurizio Colantoni e commento tecnico di Andrea Lucchetta

Canali Sky Sport: telecronaca di Stefano Locatelli e commento tecnico di Andrea Zorzi