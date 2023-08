Europei volley, Italia-Svizzera fa il boom di ascolti: share del 12.2%

L’Italvolley fa il boom di ascolti. La sfida contro la Svizzera, valida per gli Europei di volley e vinta dalle azzurre per 3-0 all’Arena di Monza, ha tenuto incollati davanti allo schermo 1.669.000 spettatori. Il match della terza giornata della Pool B, trasmessa su Rai2, ha collezionato quindi uno share del 12.2%. Domani la nazionale del ct Davide Mazzanti tornerà in campo per la sfida con la Bulgaria (ore 21.15) decisiva in ottica primato nel girone (ore 21:15 in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Arena). Con il successo sulla Svizzera, infatti, l’Italia guida la Pool B con 2 vittorie e 0 set persi seguita proprio dalle bulgare.