Europei femminili volley 2023: l’Olanda chiude il girone a punteggio pieno, la Bulgaria batte 3-1 la Svizzera

A un passo dalla conclusione della fase a gironi degli Europei femminili 2023 di volley, i giochi sono ormai fatti in tutte e quattro le Pool. Nella B, quella dell’Italia, la Bulgaria ha chiuso con una vittoria per 1-3 (25-21, 23-25, 17-25, 13-25) ai danni della Svizzera, consolidando il secondo posto alle spalle di Egonu e compagne. Quarte invece le elvetiche, che proseguono comunque il proprio cammino. Nella Pool D, invece, a prendersi la scena è stata l’Olanda, capace di completare l’en plein e chiudere al primo posto al punteggio pieno. Decisivo il successo per 3-0 ai danni della Finlandia. Avanti anche Francia e Slovacchia, mentre l’ultimo posto se l’è assicurato la Spagna, brava a sconfiggere in quattro parziali le padrone di casa dell’Estonia. Nella Pool C, bel balzo in avanti della Svezia, che ha sconfitto in quattro set l’Azerbaijan e si è garantita un posto tra le prime quattro. Ok anche la Turchia, vittoriosa sulla Grecia e sempre più prima. Infine, nella Pool A, successi in quattro set per Serbia e Ucraina, rispettivamente contro Ungheria e Slovenia.

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

TABELLONE OTTAVI DI FINALE: GLI ACCOPPIAMENTI

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO

REGOLAMENTO EUROPEI: LA FORMULA

IL PALINSESTO RAI

LE AZZURRE CONVOCATE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO