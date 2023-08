Europei femminili volley 2023: Italia show all’Arena di Verona, Romania ko in tre set

L’Italia batte la Romania 3-0 (25-19, 25-19-25-15) nella prima partita della Pool B degli Europei femminili 2023 di volley, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona, l’Italia trova subito un buon ritmo, concedendo qualcosa solamente nel terzo set. Il Ct Davide Mazzanti fa saggiare il campo a tante giocatrici (sfruttando anche il doppio cambio già annunciato Egonu-Bosio al posto di Orro-Antropova), ma le azzurre rimangono lucide nei momenti decisivi e conquistano i primi tre punti. Le romene di Guillermo Naranjo Hernandez crescono nel corso del match, ma non basta per fermare Sylla e compagne. Best scorer del match è Ekaterina Antropova, autrice di 13 punti, mentre tra le romene la migliore è Budai-Ungureanu con 12 punti. Di seguito, la cronaca di Italia-Romania degli Europei femminili di volley 2023.

La partita

Guillermo Naranjo Hernandez per la Romania schiera Buterez, Inneh, Virlan, Axinte, Budai-Ungureanu, Ioan, Albu il libero. Davide Mazzanti per l’Italia sceglie Lubian, Orro, Danesi, Pietrini, Sylla, Antropova, Fersino il libero. Sylla e compagne provano subito a scappar via sfruttando il braccio caldo di Antropova (6-2), poi Lubian firma il primo ace (10-5) e l’Italia allunga (14-8). Mazzanti si gioca più volte il doppio cambio con Egonu e Bosio che entrano al posto di Antropova e Orro (17-10), la formazione romena prova ad accorciare (19-15), ma le azzurre non si fanno sorprendere (22-17) e chiudono senza troppi problemi il primo set (25-19).

Avvio decisamente diverso nel secondo set, con la Romania che rimane incollata fino al 5-5. Poi un errore romeno al servizio e due muri azzurri firmano il break (8-5) che lancia l’Italia (12-7). Mazzanti schiera anche Nwakalor, che firma subito due punti (15-9) e l’Italia continua a macinare punti (19-11). La Romania, trascinata da Ungureanu, sale di colpi a muro e servizio e Mazzanti chiama time-out (20-15). Le romene provano ad accorciare (21-17), ma una super Degradi trascina l’Italia, che si aggiudica anche il secondo set (25-19).

Nel terzo set la Romania inizia con il piede giusto (0-2) e, nonostante un paio di errori al servizio, rimane in vantaggio (3-5). Lubian poi va a segno in attacco e dai nove metri (5-5) e l’Italia si rilancia, costringendo le avversarie a chiamare time-out (7-5). Le romene non mollano (9-10) e rimangono incollate (11-11), ma l’ace di Degradi rilancia le azzurre, che si fanno sentire in attacco e a muro (16-13). Sylla e compagne incrementano poi il vantaggio (21-16) e chiudono rapidamente il terzo set (25-15), che vale la vittoria da tre punti.

IL TABELLINO

ITALIA: Lubian 8, Degradi 11, Bosio, Fersino, Orro, Danesi 6, Pietrini 2, Nwakalor 4, Sylla 6, Egonu, Squarcini 1, Omoruyi, Antropova 13, Parrocchiale. All. Mazzanti.

ROMANIA: Ariton, Veres, Buterez 5, Ioan 2, Albu, Inneh 7, Radu, Axinte 1, Matei, Roman, Miclaus, Virlan 2, Budai-Ungureanu 12, Zadorojnai. All. Naranjo Hernandez.