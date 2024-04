Follia in Nascar: il pilota Joey Gase lancia il paraurti contro un avversario (VIDEO)

Episodio clamoroso negli USA in Nascar, dove nella Richmond Xfinity Series, il pilota Joey Gase si vendica contro il collega e rivale, Dawson Cram, il quale lo aveva precedentemente buttato fuori pista.

Gase ha infatti staccato il paraurti posteriore della sua Chevrolet incidentata, con tanto di commissari di sicurezza e soccorritori attorno, e l’ha lanciato contro l’auto che sopraggiungeva. Nessuno si è fatto male o ha subito traumi, ma Gase adesso è sotto indagine questo gesto decisamente deplorevole e poco sportivo.

Joey Gase, 31enne dell’Iowa, per altro gareggia part-time con le stock car di questa categoria, dunque non una grande scelta quella di reagire in questo modo, soprattutto nell’ottica di ottenere un sedile fisso in categoria.