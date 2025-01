Lo spettacolo del four cross torna in Val di Sole. Venerdì 20 giugno 2025, nella cornice di Daolasa di Commezzadura andrà in scena la prima prova del 4X Pro Tour, il più importante circuito della disciplina di mountain bike, in occasione della giornata di apertura delle UCI Mountain Bike World Series (20-22 giugno). Sarà la prima di quattro tappe del circuito: dopo l’appuntamento italiano, i rider saranno protagonisti a Jablonec il 12 luglio (Repubblica Ceca). Poi si rimarranno sempre in Repubblica Ceca, ma a Dobrany il 2 agosto, prima di chiudere il Tour a Szczawno Zdroj in Polonia nella giornata di 6 settembre.

La competizione inizierà con 64 rider al via. Ogni gara è composta da 4 ciclisti che gareggiano su un tracciato ricco di saliscendi e curve. I primi 2 rider al traguardo di ogni confronto passano al turno successivo, fino alla finalissima che incoronerà il vincitore di ciascuna tappa. Al via nel Tour ci sarà anche Tomas Slavik, il rider più titolato e famoso del four-cross mondiale, vincitore tra l’altro della prova di Val di Sole lo scorso giugno. Nel 2012, ha ideato e costruito un tracciato 4X nel nord della Repubblica Ceca, dove vive. E sarà proprio quel circuito ad ospitare il circuito nella seconda tappa. Tra gli azzurri occhi puntati su Stefano Dolfin, reduce dal secondo posto dello scorso anno in Val di Sole.

Al vertice del team organizzativo del 4X Pro Tour c’è sempre Scott Beaumont, che non ha nascosto il suo ottimismo in vista dell’appuntamento in Val di Sole. “Il 2025 sembra destinata ad essere una delle migliori stagioni di sempre del 4X. Torneremo nelle sedi che hanno sempre supportato il 4X ProTour, che offrono un’organizzazione perfetta e piste di gara immacolate. Il 2025 metterà in mostra i migliori rider del mondo che gareggeranno testa a testa per vedere chi diventerà il campione del 4X ProTour. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente rider e fan nel nostro fantastico sport senza politica, frustrazione o problemi di diritti. I bei momenti sono garantiti. Ci vediamo al cancello di partenza”.

“Il four-cross è parte della nostra tradizione sportiva – ha invece affermato Luciano Rizzi, Presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole. – Desideravamo dare continuità a questo appuntamento e il 4X Pro Tour ha mostrato lo stesso interesse nel tornare a gareggiare sul percorso di Daolasa di Commezzadura che gli atleti considerano il più spettacolare e impegnativo al mondo”, ha aggiunto Rizzi, parlando del tracciato italiano.