Giochi Europei, Mountain Bike: bronzo per l’azzurro Luca Braidot

Un’altra medaglia per l’Italia ai Giochi Europei 2023: Luca Braidot si è guadagnato la medaglia di bronzo nella gara maschile di mountain bike cross country, andata in scena al Krynica-Zdroj Hill Park. L’azzurro ha completato il percorso in 1:20:00 dopo essere stato beffato per un soffio dall’elvetico Lars Josef Forster (1:19:55) nel testa a testa per l’argento. Oro invece per il rumeno Vlad Dascalu (1:19:41), riuscito a mettersi alle spalle la concorrenza dopo la quinta tornata. Più lontani gli altri italiani, ovvero Daniele Braidot (26°), Nadir Colledani (38°) e Simone Avondetto (49°). Nella competizione femminile è stata Giada Specia a tagliare il traguardo in 12^ posizione con 1:21:51, distanziata dall’olandese Puck Pieterse che ha vinto la gara di 3’25”. Martina Berta si è classificata 15^ (1:22.31).