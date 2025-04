Per Valentino Rossi non può essere più nascosto: quel che è accaduto è irripetibile, la dichiarazioni è molto netta

Secondo a Imola nel Wec: Valentino Rossi ha dimostrato di aver talento anche sulle quattro ruote. Il Dottore non è uscito contento però dalla gara di casa perché proprio un suo errore ha tolto al suo team la possibilità di vincere.

Un Rossi contento a metà dunque, consapevole di aver sprecato una grande opportunità per salire sul gradino più alto del podio, ma anche di avere una vettura che quest’anno lo può far divertire. Divertire come faceva in MotoGP, lì dove non aveva certo problemi a tenersi alle spalle gli avversari. Ne ha avuti tanti, ne ha battuti altrettanti, con qualche colpo incassato non senza restituirlo e la fama di fuoriclasse che ancora lo accompagna.

Non soltanto un pilota vincente Valentino, ma un qualcosa che va oltre la pista, esce fuori e arriva diritto al cuore di chi lo ha seguito. Tifosi, ma anche gente del settore: impossibile restare impassibili davanti a Rossi e al suo essere personaggio anche nella vita. Un personaggio che si può però ‘toccare’: non uno di quelli che mantengono le distanze e vengono visti come miti inavvicinabili. Il 46 si concede a tifosi ed appassionati che anche per questo lo considerano quasi uno di casa.

Valentino Rossi, Boselli: “È unico”

Tra chi conosce bene Valentino Rossi, per averlo seguito a lungo in pista, c’è Antonio Boselli. Ex giornalista di Sky che si occupava proprio di MotoGP, attuale responsabile della comunicazione dell’area motorsport del gruppo Piaggio, il giornalista in un’intervista a ‘moto.it’ racconta anche il suo rapporto con il Dottore.

“I giovani usano la parola aura, a mio avviso a sproposito in tante situazioni – afferma Boselli –. Ecco: Valentino Rossi è uno che ha un’aura incredibile“. Il giornalista racconta di conoscere Rossi da tempo, anche se non possono essere considerati amici: “Me ne guarderei bene, anche perché poi l’amicizia è comunque un’altra cosa, però mi è capitato anche di vederlo in in situazioni, diciamo, off the record. Ed è un personaggio, secondo me, irripetibile“.

Boselli spiega meglio quel che vuol dire: “Ha una prontezza, una freschezza, una velocità di pensiero incredibile“. L’ex Sky racconta di alcuni episodi vissuti al fianco di Rossi e conclude: “Situazioni dove ti rendevi conto che è una persona che ha una visione delle cose che che è davvero unica“.