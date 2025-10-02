Valentino Rossi, nonostante si sia ritirato da anni, è ancora al centro dell’attenzione per quanto riguarda la MotoGP.

Valentino Rossi è un pilota di straordinario livello. Ritiratosi nel 2021 dalla MotoGP, il nove volte campione del mondo di motociclismo ha ottenuto alcuni dei risultati più rilevanti e straordinari in assoluto. Il Dottore, che ha sfidato tanti rivali eccezionali nel corso della sua lunga carriera, adesso è dedito alle corse automobilistiche e alla sua famiglia.

Tuttavia, ciò non lo ha allontanato più di tanto dal paddock della classe regina del motomondiale, visto e considerato che molto spesso partecipa ai week end di gara in qualità di spettatore speciale.

E non solo, visto e considerato che ha anche un team che si gioca spesso le principali posizioni di classifica. Proprio in merito alla scuderia in suo possesso, ci sarebbero notizie davvero a dir poco rilevanti: stiamo facendo riferimento al fatto che è stato reso ufficiale quel che accadrà a partire dalla prossima gara.

Ultim’ora MotoGP, riguarda il team di Valentino Rossi: i dettagli

Il team di valentino Rossi si prepara al fine settimana di Mandalika, in Indonesia, in maniera particolarmente speciale. La scuderia italiana con concessioni Ducati, implementerà una livrea speciale per omaggiare al meglio la nazionalità dello sponsor principale, ovvero Pertamina Lubricants. Tutto è già stato fatto, almeno per quanto riguarda la presentazione, che è avvenuta a Giacarta. Presenti i piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, ma anche Valentino Rossi, Uccio Salucci e il President Director di PT Pertamina Lubricants Weey Prayogi.

La colorazione ricorda quella della bandiera indonesiana, quindi bianca e rossa, mentre si può notare anche la rafigurazione del circuito in cui correrà la classe regina del motomondiale nei prossimi giorni. Per quanto riguarda questa simbolica creazione, il merito va ad Aldo Drudi – Drudi Performance. Questi ha pensato di unire il giallo fluo del team italiano con i colori del Paese asiatico. Non soltanto le moto subiranno un cambiamento estetico non esattamente irrilevante, ma anche il team in generale indosserà delle camicie speciali che riprendono tanto il rosso dell’Indonesia quanto il giallo della scuderia.

Una splendida iniziativa volta a rafforzare i legami che danno vita al team di MotoGP di Valentino Rossi. La scuderia dotata di concessioni Ducati, arriva alla prova dell’Indonesia con molte ambizioni, aspettative e ambizioni, e proprio per questo cercherà di fare il miglior lavoro possibile. In un certo senso, sarà anche una gara di casa per i piloti del team VR46, che dunque cercheranno di fare un ottimo week end.