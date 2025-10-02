Sport in tv oggi: il programma di questo giovedì 2 ottobre
Sport in tv oggi: giornata autunnale ricca di appuntamenti sportivi interessanti, di seguito l’intero programma con orari e info utili.
Giornata interessante sotto il punto di vista sportivo. Ritorna, dopo la vittoria di Jannik Sinner di ieri, in campo Jasmine Paolini per il tennis femminile a Pechino. Ma torna anche il basket e l’Europa League con in campo Roma e Bologna per l’Italia: di seguito il programma completo.
7.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: quarti di finale singolare e doppio (3° match dalle 7.00 non prima delle 12.00 Paolini-Anisimova) – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW
11.00 Ciclismo, Europei: cronostaffetta mista junior – Nessuna copertura tv/streaming
12.30 Ciclismo, CRO Race: terza tappa – 14.00 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
14.30 Ciclismo, Europei: cronostaffetta mista élite – RaiSport HD, Rai Play, discovery+
18.45 Calcio, Europa League: Roma-Lille – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Bologna-Friburgo – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Fenerbahçe-Nizza – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Celtic-Braga – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
20.30 Basket, Eurolega: Partizan-Milano – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Olympiacos – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-Olomouc – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Feyenoord-Aston Villa – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, tv8.it Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Midtjylland – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Lione-Salisburgo – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Porto-Stella Rossa – Sky Sport 256, Sky Go, NOW