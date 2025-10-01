Rimonta firmata Gatti e Coincecao, ma al 90′ l’ex Veiga gela i bianconeri. La squadra di Tudor resta a quota 2 punti.

Pareggio amaro per la Juventus nella seconda giornata di League Phase di Champions League 2025/26. Al “Ceramica” finisce 2-2 contro il Villarreal: dopo essere passata in svantaggio al 18′ con il gol di Mikautadze, la squadra di Tudor ha ribaltato la gara nella ripresa grazie a una splendida rovesciata di Gatti (49′) e al guizzo di Coincecao (56′). Nel finale, però, è arrivata la beffa al 90′ con il colpo di testa dell’ex Renato Veiga, che ha fissato il risultato in parità.

Partita dai due volti: opaca la Juve nel primo tempo, salvata da Perin in più occasioni, molto meglio nella ripresa con l’ingresso di Coincecao. David ha sfiorato il tris colpendo la traversa al 72′, prima del pari-beffa dei padroni di casa. Per i bianconeri è il secondo pareggio europeo di fila: in classifica occupano il 23° posto con 2 punti. Villarreal a quota 1.

Prossimo impegno per la Juve: il 22 ottobre al Bernabeu contro il Real Madrid.