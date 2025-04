L’Atalanta batte il Milan 1-0 a San Siro grazie ad una rete di Ederson al 62′. La Dea sale a 64 punti in classifica e blinda il terzo posto, mentre i rossoneri dicono definitivamente addio ad ogni ambizione legata alla prossima Champions League: la formazione di Conceicao è nona a quota 51 punti a nove lunghezze dal Bologna quarto.

LE PAGELLE

MILAN

Maignan 6

Non ha colpe sul gol di Ederson. Chiude la saracinesca a Lookman nel finale

Tomori 6.5

Fa bella figura con un paio di chiusure nel primo tempo. Nella ripresa si affaccia anche in fase offensiva (83′ Gimenez sv)

Gabbia 6

Ingaggia il duello fisico con Retegui e va a terra nello spalla a spalla che apre l’azione della rete dello 0-1. L’unico piccolo errore di un match sufficiente

Pavlović 5.5

Legge in ritardo l’inserimento di Ederson nell’azione del gol. Sale di livello solo nel finale: feroce nelle preventive e voglioso di cercare la verticalizzazione

Jiménez 6

Uno spunto interessante al 43′ con un cross per Jovic. Nel finale fa fatica a gestire Lookman (75′ Joao Felix sv)

Fofana 6.5

Vince tanti duelli. Tra le linee si mette in luce con una serie di strappi di qualità

Reijnders 6

Aggiunge qualità tra centrocampo e area avversaria, fraseggia bene e cerca anche il tiro. Gli è mancato il guizzo vincente

Theo Hernández 5.5

L’esplosività e la voglia di essere protagonista ci sono. La precisione e la lucidità un po’ meno. Ha la sua fetta di colpa sul gol di Ederson

Pulisic 5

Non entra in partita (75′ Sottil sv)

Jović 6

Una chance da gol al 45′ con due tocchi: uno per liberarsi di Djimsiti, uno per calciare. La preparazione al tiro è da 10, la conclusione è meno precisa. Lavora ogni pallone con intelligenza (75′ Abraham sv)

Leão 6

Regala qualche spunto. Ma se c’è un vincitore del duello sulla fascia quello è Bellanova (83′ Chukwueze sv)

ATALANTA

Carnesecchi 6

Un solo tiro in porta. Fa tutto con ordine

Bellanova 7

Quello con Leao è il duello chiave della partita. Nel primo tempo tiene botta con una serie di interventi puntuali in copertura. Nella ripresa serve l’assist di testa ad Ederson

Hien 6

Un paio di sbavature guastano solo in parte la prestazione dell’ex Verona

Djimsiti 5.5

Soffre contro Jovic. Esce per infortunio (59′ Toloi 6 Aggiunge solidità ed esperienza al reparto)

Cuadrado 6

Si trova due volte a tu per tu con Theo Hernandez e in entrambe le occasioni nascono scintille: prima è l’ex juventino a rimanere a terra, poi è l’ex rossonero ad avere la peggio con il colombiano che spende il giallo per evitare conseguenze peggiori (59′ Ruggeri 6 Entra bene in partita)

De Roon 7.5

Spezza un numero imprecisato di azioni avversarie. Tackle, duelli aerei, recuperi difensivi, corse a protezione della profondità: prestazione perfetta

Éderson 7

Nel primo tempo non brilla. Anzi, perde più di un duello a centrocampo. Nella ripresa, nel momento più delicato, trova il perfetto tempo di inserimento con il colpo di testa vincente per lo 0-1

Zappacosta 6

Fa le cose con ordine (59′ Kossounou 6 Non sbaglia nulla nella mezz’ora finale)

Pašalić 6

L’ex di turno è generoso nel pressing ed entra nell’azione dello 0-1. Non incide in area, ma offre il suo contributo in altri settori di campo (80′ De Ketelaere sv)

Lookman 7

Gli basta un pallone per accendersi: rientra sul destro e serve il cross che mette Bellanova in condizione di offrire l’assist ad Ederson

Retegui 6

L’azione dell’1-0 nasce da una sua giocata. Si divora il raddoppio poco dopo (91′ Sulemana sv)