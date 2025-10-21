Sport oggi in tv, martedi 21 Ottobre: torna la Champions League, il programma tra calcio, tennis e gli eventi odierni
Una giornata ricca di emozioni si preannuncia quella odierna. Ecco il programma dello sport oggi in tv e dove vederlo in tv.
Dopo il turno di serie A si riparte dalla Champions League ed è questo il perno dello sport oggi in tv. Per le italiane scenderanno in campo Inter e Napoli, rispettivamente nelle trasferte di Bruxelles ed Eindhoven, ma spazio anche a Musetti che ha un match molto importante a Vienna contro il greco Stefanos Tsitsipas, fondamentale in chiave Finals Atp. In campo anche il basket.
Sport in tv, ecco il programma e dove vedere tutti gli eventi.
Ecco l’elenco con tutti i match odierni tra campionato, tennis e tutti gli eventi in lizza:
05.05 Tennis, WTA Guangzhou 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
(Osorio vs Bronzetti 1° match e inizio programma alle 05.05 italiane) – La sfida già si è disputata nella notte.
11.00 Snooker, Northen Ireland Open 2025 – Diretta streaming su Discovery+.
12.00 Tennis, ATP Basilea 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211); n streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
12.00 Tennis, ATP Basilea 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211); n streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bolelli/Vavassori vs Pavlasek/Zielinski 5° match e inizio programma alle 12.00)
13.00 Tennis, ATP Vienna 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211); n streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Musetti vs Tsitsipas 4° match e inizio programma dalle 13.00)
14.30 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Savona vs Roma – Diretta streaming sul canale Youtube della Rari Nantes Savona.
15.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Napoli vs Pro Recco – Diretta streaming sul canale Youtube Waterpolo Style.
16.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Inter U23 vs Renate – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Basket, Champions League 2025-2026: Igokea vs Trieste – Diretta streaming su DAZN.
18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Neptunes vs Hamburg – Diretta streamnig su Euroleague Tv.
18.00 Calcio femminile, Mondiali U17 2025: Italia vs Marocco – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.
18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Barcellona vs Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Kairat vs Pafos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
19.00 Basket, Champions League 2025-2026: Galatasaray vs Wurzburg – Diretta streaming su DAZN.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Aris vs Manresa – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Ulm vs Besiktas – Diretta streaming su EuroLeague TV.
20.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Hapoel Jerusalem vs Slask Wroclaw – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.00 Basket, Champions League 2025-2026: Le Mans vs Benfica – Diretta streaming su DAZN.
20.00 Basket, Champions League 2025-2026: Spartak Subotica vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Volley, SuperLega 2025-2026: Cisterna Volley vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
20.30 Volley, SuperLega 2025-2026: Vero Volley Monza vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Union St.Gilloise vs Inter – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: PSV Eindhoven vs Napoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Arsenal vs Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Villareal vs Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Bayer Leverkusen vs PSG – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Newcastle vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Copenaghen vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.