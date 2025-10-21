Il tennista italiano Lorenzo Musetti è chiamato a fare risultato e mettere in scena una buona prova nel torneo Atp di Vienna.

In attesa di Jannik Sinner che farà il suo debutto domani oggi è il giorno del debutto a Vienna del tennista italiano Lorenzo Musetti. L’azzurro è chiamato ad un test molto importante, il match contro il greco Stefanos Tsitsipas, reduce anch’egli dall’esibizione al Six Kings Slam di Riad. Musetti è assolutamente in corsa per la qualificazione alle Atp Finals di Torino e l’Italia per la sua prima volta nella storia potrebbe avere addirittura due tennisti italiani nelle Finals di fine anno.

Musetti, è lotta a distanza con Auger Aliassime

Questa settimana Lorenzo Musetti terrà uno scontro a distanza con il canadese Felix Auger Aliassime, impegnato a Basilea. Mentre l’atleta carrarino affronterà Tsitsipas Auger scenderà in campo domani contro il connazionale Diallo ed i due sono in piena lotta per le Finals Atp, i due principali concorrenti. Inizialmente si pensava che i due potessero approfittare dello stop fisico di De Minaur ma invece l’australiano è tornato in campo.

Alex ha giocato ieri contro Rodionov, ha vinto il suo match ed è apparso in buona condizione, da qui la sensazione che ormai Musetti si giochi la qualificazione per Torino con Felix Auger Aliassime e quindi oggi è chiamato alla vittoria, l’azzurro deve vincere per mantenere ancora un buon distacco sui propri rivali.