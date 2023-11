MotoGP, c’è l’ufficialità: Di Giannantonio è un nuovo pilota del VR46 Racing Team

Sarà Fabio Di Giannantonio a prendere il posto di Luca Marini in sella moto del Mooney VR46 Racing Team. Ad ufficializzarlo è stato lo stesso team, che affiancherà a Marco Bezzecchi un altro pilota italiano dopo che Marini è passato alla Honda per sostituire Marc Marquez. “Sono felice di entrare a far parte di un Team così forte come il Mooney VR46 Racing Team, posso imparare tanto e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme su questo progetto. Nelle ultime due stagioni in MotoGP sono cresciuto molto e in questa squadra sicuramente potrò maturare ancora. Sono carico, non vedo l’ora di conoscere tutto il mio nuovo staff e iniziare a lavorare in pista” ha dichiarato il pilota romano, verosimilmente entusiasta per la nuova avventura.

Molto contento anche il team director, Alessio Salucci, che ha detto: “Sono davvero felice che Fabio entrerà a far parte della nostra squadra. È stato un arrivo inaspettato, ma sono soddisfatto che la scelta sia ricaduta su di lui. Ha fatto un grandissimo finale di stagione e sono sicuro riuscirà a sentirsi a casa qui. A livello sportivo ha dimostrato di essere tra i giovani italiani più veloci, continuerà a lavorare con Ducati e l’obiettivo è portarlo a riuscire ad essere competitivo e costante nei risultati. È un progetto ambizioso, ma sono convinto che tutti daremo il massimo per andare nella stessa direzione“.